E3 Ülkeleri, Zelenskiy ile Ukrayna'nın Desteklenmesini Görüştü - Son Dakika
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E3 Ülkeleri, Zelenskiy ile Ukrayna'nın Desteklenmesini Görüştü

08.06.2026 01:20
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E3 ülkeleri liderleri, Zelenskiy ile Londra'da Ukrayna'ya destek ve barış müzakerelerini ele aldı.

İngiltere, Fransa ve Almanya'dan oluşan E3 ülkelerinin liderleri, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile İngiltere'nin başkenti Londra'da yaptıkları görüşmede, Ukrayna'ya yönelik Avrupa'nın desteğini ve savaşı sona erdirmek için çabaların artırılması konularını görüştü.

E3 ülkelerinin liderleri ile Zelenskiy'nin başkent Londra'daki Başbakanlık Ofisi 10 Numara'da gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından ortak yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in, Zelenskiy ile bir araya gelerek, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline karşı bu ülkeye verdikleri desteği yineledikleri bildirildi.

Açıklamada, liderlerin, adil ve kalıcı barışı desteklemek amacıyla müzakerelerde atılacak sonraki adımları ele aldığı ifade edildi.

Avrupa'nın, Ukrayna'nın kararlı destekçisi olarak herhangi bir çözüm sürecinde önemli rol üstleneceği vurgulanan açıklamada, liderlerin, tüm çabaların Ukrayna, diğer Avrupalı ortaklar ve ABD ile en yakın işbirliği içinde yürütülmesi gerektiği konusunda net tavır sergiledikleri bildirildi.

Açıklamada, tarafların, son dönemde Ukrayna'nın savaş alanında elde ettiği başarıları, özellikle de son zamanlarda gerçekleştirilen toprak kurtarma operasyonlarını ve insansız hava aracı teknolojisinin kullanımını memnuniyetle karşıladıkları kaydedildi.

Liderlerin, Rusya'nın Ukrayna şehirlerine yönelik saldırılarının yanı sıra NATO topraklarına yönelik Rus insansız hava aracı ihlallerini kınadığı aktarılan açıklamada, tüm kurbanların yakınlarına başsağlığı dilendi.

Tarafların, Ukrayna'nın öncelikli ihtiyaçları doğrultusunda verilecek desteğin en iyi şekilde koordine edilmesi amacıyla Fransa'da düzenlenecek G7 Zirvesini, "Gönüllüler Koalisyonu" ülkelerinin bir sonraki toplantısını ve Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO Zirvesi'ni nasıl değerlendireceklerini ele aldıkları belirtilen açıklamada, bu kapsamda, Rus ekonomisine yönelik baskının artırılması ve NATO Zirvesi'nde Ukrayna'ya yönelik askeri ve savunma desteğine ilişkin taahhütlerin güçlendirilmesinin de gündemde olduğu ifade edildi.

Liderlerin, Ukrayna'nın güvenliği, refahı ve egemenliği ile daha geniş kapsamlı Avrupa-Atlantik güvenliği arasındaki bağa dikkat çektikleri kaydedilen açıklamada, müzakereler konusunda ise adil ve kalıcı barışın sağlanabilmesi için yerine getirilmesi gereken koşulları ele aldıkları bildirildi.

Bu bağlamda, liderlerin, öncelikle, çatışmaların durdurulması ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den derhal ve tam bir ateşkes kabul etmesini talep ettikleri vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İkinci olarak, mevcut temas hattı müzakerelerin başlangıç noktası olmalıdır. Uluslararası sınırlar zorla değiştirilmemeli ve Ukrayna'nın kendi güvenlik düzenlemelerini ve ittifaklarını seçme egemenlik hakkına tam olarak saygı gösterilmelidir. Üçüncüsü, ateşkes yürürlüğe girdiğinde Ukrayna'nın, Aralık 2025'te Berlin'de ve Ocak 2026'da Paris'te verilen taahhütlere dayalı olarak sağlam ve hukuken bağlayıcı güvenlik garantilerine sahip olması gerekir. Buna Ukrayna Çokuluslu Gücü'nün konuşlandırılması da dahildir. Dördüncüsü, Rusya saldırı savaşını sonlandırıp savaşın yol açtığı zararı Ukrayna'ya tazmin edene kadar Rus varlıklarının dondurulması devam edecektir. Beşinci olarak, herhangi bir anlaşmada Avrupa'nın güvenlik çıkarlarının korunması şarttır. AB ve NATO ile ilgili müzakere unsurları için sırasıyla AB ve üye devletlerinin yanı sıra NATO müttefiklerinin onayı gerekecektir."

Açıklamada, liderlerin, Zelenskiy'nin 4 Haziran 2026 tarihli Rusya Devlet Başkanı Putin'e yazdığı mektupta belirtildiği üzere, diplomatik yollarla müzakere edilerek savaşın sona erdirilmesi yönündeki çağrısını takdir ettikleri bildirildi.

Ayrıca açıklamada, liderlerin, ABD ve Avrupa'nın aktif katılımıyla Ukrayna ile Rusya arasında ateşkes sağlanması ve müzakerelerin sürdürülmesi amacıyla doğrudan diyalog kurulması önerisini destekledikleri ve Ukrayna'nın yanında kararlılıkla durmayı sürdüreceklerini teyit ettikleri aktarıldı.

Kaynak: AA

Diplomasi, Güvenlik, Politika, Savunma, Londra, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel E3 Ülkeleri, Zelenskiy ile Ukrayna'nın Desteklenmesini Görüştü - Son Dakika

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