EasyJet uçağında kalkış öncesi yangın çıktı, 146 yolcu tahliye edildi - Son Dakika
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EasyJet uçağında kalkış öncesi yangın çıktı, 146 yolcu tahliye edildi

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EasyJet'in Milano-Prag seferini yapacak A320 tipi uçağında Malpensa Havalimanı'nda kalkış öncesinde yangın çıktı ve 146 yolcu acil durum kaydıraklarıyla tahliye edildi. Tahliyede hafif yaralanan iki kişi dışındaki yolcuların durumunun iyi olduğu, yangına yolcunun el bagajındaki taşınabilir şarj cihazının neden olduğu bildirildi.

İngiltere'nin düşük maliyetli hava yolu şirketi EasyJet'in Milano-Prag seferini yapan uçağında kalkış öncesinde yangın çıkması sebebiyle yolcuların tahliye edildiği ve Milano Malpensa Havalimanı'nın kısa süre uçuşlara kapatıldığı bildirildi.

İtalyan ANSA ajansının haberinde, 146 kişiyle Milano'dan Çekya'nın başkenti Prag'a gitmeye hazırlanan EasyJet'in A320 tipi uçağında Malpensa Havalimanı'nın bağlantı yolunda ilerlediği sırada yerel saatle 17.31'de (TSİ 18.31) yangın çıktığı belirtildi.

Yangın sebebiyle acil durum prosedürlerinin ivedi şekilde devreye sokulduğu ve yolcuların acil durum tahliye kaydırakları aracılığıyla uçaktan tahliye edildikleri kaydedildi.

Tahliye sırasında hafif yaralanan iki kişi haricindeki tüm yolcuların sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

Güvenlik protokollerinin uygulanabilmesi amacıyla Malpensa Havalimanı'nda operasyonların geçici olarak durdurulduğu ve bir saat sonra durumun normale döndüğü belirtildi.

Uçaktaki yangına bir yolcunun el bagajındaki taşınabilir şarj cihazının neden olduğu bildirildi.

İtalya Ulusal Uçuş Güvenliği Ajansının da Malpensa Havalimanı'nda taksi yaparken "OE-IVS" tescilli A320 uçağında çıkan yangının ardından güvenlik soruşturması başlatılması talimatını verdiği kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel EasyJet uçağında kalkış öncesi yangın çıktı, 146 yolcu tahliye edildi - Son Dakika

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