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eBay, yasa dışı ilaç üretimi için ekipman sattığı iddiaları üzerine 59 milyon dolar ödemeyi kabul etti - Son Dakika
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eBay, yasa dışı ilaç üretimi için ekipman sattığı iddiaları üzerine 59 milyon dolar ödemeyi kabul etti

eBay, yasa dışı ilaç üretimi için ekipman sattığı iddiaları üzerine 59 milyon dolar ödemeyi kabul etti

ABD'de e-ticaret sitesi eBay, yasa dışı ilaç üretmek için kullanılan ekipman sattığı iddiaları üzerine hükümetle uzlaşarak 59 milyon dolar ödemeyi kabul etti. Adalet Bakanlığı'nın açıklamasına göre, eBay'in sitesinde yasa dışı ilaç yapmak için kullanılan binlerce ekipman satıldığı suçlamalarıyla ilgili olarak hükümete 59 milyon dolar ödeme yapılacak. Sitede satılan bu ekipmanların gerçek ilaçlardan ayırt edilemeyecek şekilde yasa dışı ilaç üretimi için kullanıldığı belirtilirken, bazı ilaçların fentanil içerdiği de aktarıldı. eBay'in Kontrole Tabi Maddeler Yasası'na uymadığı iddia edilen açıklamada, bu ürünleri alanların çoğunun sahte ilaç kaçakçılığıyla ilgili yargılandığı ifade edildi. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne göre, fentanil gibi sentetik uyuşturucular nedeniyle ABD'de her gün 150'den fazla kişi hayatını kaybediyor.

01.02.2024 12:29
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ABD'de e-ticaret sitesi eBay, yasa dışı ilaç üretmek için kullanılan ekipman sattığı iddiaları üzerine hükümetle uzlaşarak 59 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

ABD Adalet Bakanlığının açıklamasında, sitesinde yasa dışı ilaç yapmak için kullanılan binlerce ekipman satıldığı suçlamaları nedeniyle eBay'in hükümete 59 milyon dolar ödeyeceği bildirildi.

Sitede satılan bu ekipmanların gerçek ilaçlardan ayırt edilemeyecek şekilde yasa dışı ilaç üretmek için kullanıldığı belirtilen açıklamada, hatta yapılan bazı ilaçların fentanil içerdiği aktarıldı.

Hükümetin, eBay'in "şirketlerin yasa dışı ilaç yapımında kullanılan ürünlerin satışını sıkı takip altına alıp bunları Uyuşturucuyla Mücadele Dairesine bildirmesini gerektiren Kontrole Tabi Maddeler Yasası'na (CSA) uymadığını iddia ettiği" kaydedilen açıklamada, siteden bu ürünleri alanların çoğunun da sahte ilaç kaçakçılığıyla ilgili yargılandığı bildirildi.

Adalet Bakanlığı Başsavcı Yardımcısı Vanita Gupta da fentanil içeren sahte ilaçların ülkede aşırı dozdan ölümlerin artmasının önemli bir kaynağı olduğunu belirtti.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, ABD'de her gün 150'den fazla kişi fentanil gibi sentetik uyuşturucular nedeniyle hayatını kaybediyor.

Kaynak: AA

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Amerika Birleşik Devletleri, eBay, Suç, Hukuk, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: eBay, yasa dışı ilaç üretimi için ekipman sattığı iddiaları üzerine 59 milyon dolar ödemeyi kabul etti - Son Dakika
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