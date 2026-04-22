Ebeler, Anne ve Bebek Sağlığı İçin Özveriyle Çalışıyor

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde görevli ebeler, anne ve bebek sağlığını korumak için sabır ve yüksek sorumluluk bilinciyle çalışma yürütüyor.

Van'ın yanı sıra Muş, Bitlis, Hakkari, Iğdır, Siirt, Ağrı ve Şırnak'tan sevk edilen yüksek riskli gebeliklerin de takip edildiği üçüncü basamak sağlık kuruluşunda önemli görev üstlenen ebeler, doğum öncesinden başlayarak doğum anı ve sonrasında annelerin en büyük destekçisi oluyor.

Bu süreçte stres yaşayan annelere psikolojik destek sunan ve etkili iletişimle onların motive olmasına yardımcı olan ebeler, riskli gebelik yaşayan bazı anneleri günlerce gözetim altında tutarak doğumu sorunsuz atlatmalarını sağlıyor.

Hayatın başladığı ilk ana tanıklık eden, kucaklarına aldıkları her bebeğe şefkatle yaklaşan ebeler, doğum sonrası süreçte de annelere rehberlik ederek emzirme teknikleri, bebek bakımı ve sağlığı konusunda bilgilendirmeler yapıyor.

Bazı ailelerin yeni doğan bebeklerine kendi isimlerini vermesiyle büyük mutluluk yaşayan, mesleklerini özveriyle sürdüren ebeler, meslektaşlarının 21-28 Nisan Ebeler Haftası'nı kutladı.

"Her doğum bir mucizedir ve unutulmazdır"

Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde 12 yıldır görev yapan ebe Ferda Dargın, AA muhabirine, ebeliğin zorluğunun yanı sıra insanların en mutlu anlarına tanıklık edilmesi açısından güzel bir meslek olduğunu söyledi.

Görevlerini en iyi şekilde yapmaya gayret ettiklerini belirten Dargın, "12 yıl boyunca birçok mucizeye, sevince tanıklık ettim, birçok insanın hayatına dokundum. Mesleki anlamda çok güzel, gururlu ve onurlu bir süreç geçirdim. Çok sayıda duygusal anım oldu. Beni etkileyen ve hafızama kazınan birçok olay yaşadım. Her doğum bir mucizedir ve unutulmazdır ancak unutamadığım an, kendi yeğenimin doğumuna tanıklık etmem ve onu kucağıma almam oldu. Bebeklerin ilk nefesini kucağımda alması benim için büyük gurur." diye konuştu.

Anneleri normal doğuma teşvik etmek için çalışma yürüttüklerini ifade eden Dargın, şunları kaydetti:

"Bizim için önemli olan anne ve bebeğin sağlığının korunmasıdır. Herhangi bir komplikasyon gelişmediği sürece normal doğumu destekliyoruz. Annenin bir an önce bebeğine kavuşması ve emzirme sürecine başlaması bizim için çok kıymetli. Üçüncü basamak bir merkez olduğumuz için komplike vakalarımız oldukça fazla ancak uygun hastaları normal doğuma yönlendiriyoruz. Hastalar ilk geldiklerinde korku ve endişe yaşıyor. Önce onları sakinleştiriyoruz, moral veriyoruz. Doğum sırasında gerekli müdahaleleri yaptıktan sonra bebeği anneye teslim ediyor ve emzirme ile bebek bakımı konusunda eğitim veriyoruz. Yıllar içinde doğumunu gerçekleştirdiğimiz bebeklerin büyüdüğüne de tanıklık ediyoruz. Anneler ikinci ve üçüncü doğumlarına geldiklerinde beni çocuklarına 'ebe anne' ya da 'ebe nine' diye tanıştırıyorlar."

"Bazı anneler 'Çocuğumuza isminizi vermek istiyoruz.' diyor"

Evli iki çocuk annesi Sümeyye Caniş de hayalindeki mesleği yapmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Hastalara her zaman empatiyle yaklaştıklarını, onların neler yaşadıklarını ve ne hissettiklerini anlayabildiklerini söyleyen Caniş, şöyle konuştu:

"Mucizevi ana şahitlik ederek görevimizi sürdürüyoruz. Doğumunu gerçekleştirdiğimiz riskli bir gebemiz vardı. 26 haftalık, yaşam sınırında bir bebekti. Anne erken doğum yaptı. Ekip olarak hızlı, özverili ve soğukkanlı şekilde bebeğin hayata tutunmasını sağladık. Bu, benim için özel ve mucizevi bir andı. O bebeğin şu an hayatta olması bizim için büyük bir mutluluk. Zor doğumların ardından bazı anneler 'Çocuğumuza isminizi vermek istiyoruz.' diyorlar. Bu, bizi mutlu ediyor. Ben de bir anneyim. Bu nedenle anneleri çok iyi anlayabiliyorum. Ebelik zor bir meslek ama severek yapıldığında çok güzel."

"Yeni bir insan doğuyor ve siz buna şahitsiniz"

Ebe Yüsra Yıldız da severek yaptığı mesleğini lisede tanıdığı bir ebe aracılığıyla seçtiğini anlattı.

Bir insanın hayata başlangıcının ilk anına tanıklık etmenin güzel bir duygu olduğunu belirten Yıldız, "Bu mesleği seçmek, yaptığım en doğru şey. Yine olsa yine seçerdim. Yeni bir insan doğuyor ve siz buna şahitsiniz. Mesleğimize atanmış olarak değil, adanmış olarak bakıyoruz. Anne ve bebeklerin sağlığı için mücadele vermek önemli bir sorumluluk." dedi.

Bir çocuk annesi Dilan Sümer, 6 yıldır çalıştığı merkeze genellikle çok riskli gebeliklerin sevk edildiğini dile getirdi.

Günlerce, haftalarca, hatta aylarca takip ettikleri hastaların olduğunu vurgulayan Sümer, "Gözetim altında tutulan gebelerin takip ve tedavi süreçleriyle yakından ilgileniyoruz. Sürekli tansiyon ve kanama kontrolleri yapıyoruz. Stresli olan gebelere destek olmaya çalışıyoruz. Bebek sağlığı bizim için çok önemli. Ebelik kutsal bir meslek. Bir annenin yeni bir evladını kucağına almasına tanıklık etmek, o mucizeye şahit olmak özel bir duygu." ifadelerini kullandı.