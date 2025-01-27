Eber Gölü ve Akarçay Havzası İçin Restorasyon Projesi

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Afyonkarahisar Valiliği, Avrupa Birliği (AB) destekli Interreg NEXT MED programına sunulmak üzere, Eber Gölü ve Akarçay Havzası'nı içine alan çevresel restorasyon ve sürdürülebilir kalkınma projesi hazırlığına başladı.

Valilik'ten yapılan yazılı açıklamada, Interreg NEXT MED programına sunulmak üzere, Eber Gölü ve Akarçay Havzasını kapsayan çevresel restorasyon ve sürdürülebilir kalkınma projesi hazırlığına başlandı.

Valilik koordinasyonunda yürütülen projede, alanında uzman akademisyenler ve sivil toplum kuruluşları bir araya geldi.

İlk toplantı, Vali Yardımcı Vekili Ali Arıkan başkanlığında gerçekleştirildi.

Bu süreçte proje ekibi, çevre ve tarım sektöründeki tüm paydaşlarla iş birliği yaparak bölgenin su kaynaklarını koruma, tarımsal sürdürülebilirliği artırma ve ekoturizmi teşvik etme hedeflerine odaklanacak.

Diğer yandan Interreg NEXT MED Programı kapsamında bölgesel kalkınmaya yönelik projeler hazırlamak isteyen kurum ve kuruluşlar için 4 Şubat 2025'te bilgilendirme toplantısı düzenlenecek.