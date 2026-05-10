Eber Sarısı Çiçeği Açtı, Cezalar Belirlendi

10.05.2026 13:51
Eber gölünde açan Eber sarısı için 700 bin TL koparma, 3.5 milyon TL tahrip cezası uygulanacak.

AFYONKARAHİSAR'ın Çay, Bolvadin ve Sultandağları ilçe sınırlarında bulunan Türkiye'nin 12'nci büyük gölü Eber kıyısında yetişen endemik bitki türlerinden Eber sarısı, baharın gelişiyle çiçek açtı. Eber sarısı çiçeğini koparana 700 bin TL, yetiştiği alanı tahrip edene 3,5 milyon TL para cezası uygulanacak.

Baklagillerden olan Eber sarısı, dünyada sadece Eber ve Akşehir göllerinin çevresinde bulunuyor. Eber sarısı çiçek açtığında baharın ve sıcak havaların da müjdecisi olarak kabul ediliyor. Eber Gölü Yaşasın Derneği Başkanı Önder Çiftçi, Eber sarısı çiçeğinin yaklaşık 18 bin baklagil türü içerisinde tek çiçekten 3 meyve veren bir tür olduğunu söyledi. Çiftçi, "Bu özelliği ile dünya üzerinde eşsiz bir öneme sahip. İçeriğindeki antioksidan ve antibiyotik maddeler sayesinde ilaç sanayinde de kullanılıyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından koruma altına alınan Eber sarısını koparana 700 bin TL, yetiştiği çevresine ve toprağına zarar verene ise 3,5 milyon TL ceza uygulanacak" dedi.

Çay ilçesine bağlı Eber köyü içinden gidilerek ulaşılan, etrafı tel örgüyle çevrili Eber sarısı bitki bahçesi, meraklı fotoğrafçı ve insanlar tarafından ziyaret ediliyor.

Haber- Kamera: Muzaffer NAL/AFYONKARAHİSAR, -

Kaynak: DHA

