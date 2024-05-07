Eber Sarısı için denetimler arttırıldı, çiçeği koparmanın cezası 387 bin 141 TL

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Baklagillerin kraliçesi olarak adlandırılan Eber Sarısı için denetimler arttırıldı

Bu çiçeği koparmanın cezası 387 bin 141 TL

AFYONKARAHİSAR - Türkiye'nin en değerli endemik bitki türlerinden biri olan ve Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde Eber Gölü kıyısında yetişen 'Eber Sarısı'nın korunması için jandarma ekipleri devriye gezmeye başlarken çiçeği koparmanın cezasının ise bu yıl 387 bin 141 TL olduğu belirtildi.

Eber Sarısı bu yıl da çiçek açtı. Eşsiz güzelliği ile kendisine hayran bırakan Eber Sarısı'nı korunması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve jandarma ekipleri yoğun uğraş veriyor.

Baklagillerin kraliçesi olarak adlandırılan Eber Sarısı (Vuralia turcica- Thermopsis turcica)çiçek dünyada sadece Eber ve Akşehir Gölleri'nin çevresinde yetişiyor. Eber Sarısı bu sene de eşsiz güzelliği ile açtı. İçeriğinde bulunan antioksidan ve antimikrobiyal maddeler sayesinde ilaç sanayinde kullanılma potansiyeli mevcut. Eber Sarısı yeryüzündeki yaklaşık 18 bin baklagil türü içerisinde tek çiçekten 3 meyve veren tek tür olarak biliniyor. Bu özelliği ile dünya üzerinde eşsiz bir öneme sahip genetik kaynak olarak bilinmekte.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ve Bolvadin Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ile müşterek olarak Bolvadin ve Çay ilçesi sınırları içerisinde kalan bölgede devriye gezdi. İlgili kanun maddesi gereğince koparılması ya da zarar verilmesi yasak olan Eber Sarısı için denetim yapıldı. Yapılan açıklamada çiçeği koparmanın cezasının ise 387 bin 141 TL olduğu kaydedildi.