Ebrar Sitesi Güvenç Apartmanı davasında sanığın duruşmaya katılamaması nedeniyle erteleme kararı alındı - Son Dakika
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Ebrar Sitesi Güvenç Apartmanı davasında sanığın duruşmaya katılamaması nedeniyle erteleme kararı alındı

Ebrar Sitesi Güvenç Apartmanı davasında sanığın duruşmaya katılamaması nedeniyle erteleme kararı alındı

6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Ebrar Sitesi Güvenç Apartmanı'nda 96 kişinin ölümü, 4 kişinin yaralanmasına ilişkin 1 sanığın yargılanmasına başlandı. Duruşmada, tutuklu sanık Ahmet Kara'nın cezaevindeki arıza nedeniyle duruşmaya katılamadığı belirtildi. Mahkeme heyeti, sanığın mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı 4 Temmuz'a erteledi.

02.05.2024 21:23
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"Asrın Felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Ebrar Sitesi Güvenç Apartmanı'nda 96 kişinin ölümü, 4 kişinin yaralanmasına ilişkin 1 sanığın yargılanmasına başlandı.

1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu. Başka dosyadan tutuklu sanık Ahmet Kara bulunduğu cezaevinde Ses ve Görüntü Bilişim Sisteminin arızalanması nedeniyle duruşmaya katılamadı.

Müşteki ve taraf avukatlarını dinleyen mahkeme heyeti, sanığın mevcut halinin devamına hükmederek, duruşmayı 4 Temmuz'a erteledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ebrar Sitesi Güvenç Apartmanı davasında sanığın duruşmaya katılamaması nedeniyle erteleme kararı alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ebrar Sitesi Güvenç Apartmanı davasında sanığın duruşmaya katılamaması nedeniyle erteleme kararı alındı - Son Dakika
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