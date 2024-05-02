"Asrın Felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Ebrar Sitesi Güvenç Apartmanı'nda 96 kişinin ölümü, 4 kişinin yaralanmasına ilişkin 1 sanığın yargılanmasına başlandı.
1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu. Başka dosyadan tutuklu sanık Ahmet Kara bulunduğu cezaevinde Ses ve Görüntü Bilişim Sisteminin arızalanması nedeniyle duruşmaya katılamadı.
Müşteki ve taraf avukatlarını dinleyen mahkeme heyeti, sanığın mevcut halinin devamına hükmederek, duruşmayı 4 Temmuz'a erteledi.
Son Dakika › Güncel › Ebrar Sitesi Güvenç Apartmanı davasında sanığın duruşmaya katılamaması nedeniyle erteleme kararı alındı - Son Dakika
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