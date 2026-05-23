Ebru Döker'den Kanserli Çocuklara Destek Kitabı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ebru Döker'den Kanserli Çocuklara Destek Kitabı

Ebru Döker\'den Kanserli Çocuklara Destek Kitabı
23.05.2026 10:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ebru Döker, 'Taştan Hikayeler' kitabıyla onkoloji servisindeki çocuklara yardım ediyor.

MERSİN'de yaşayan yazar ve ressam Ebru Döker, sahilden toplayıp, onkoloji servisinde tedavi gören çocuklarla boyadığı taşlardan hikayeleştirdiği tabloları kalıcı hale getirmek için 'Taştan Hikayeler' adlı bir kitap hazırladı. Kitabın tüm geliri de yine kanser tedavisi gören çocukların yararına kullanılacak.

Yazar ve ressam Ebru Döker, 2011 yılında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nde görev yaptığı dönemde çeşitli sosyal sorumluluk projeleri yürüttü. 2016 yılında özel gereksinimli bir kız çocuğunun kendisine hediye ettiği taşlarla resimler yapmaya başlayan Döker, bu sürecin kendisine iyi geldiğini fark etti. Küçüklüğünden beri öyküler yazan Döker, yazdığı öykülerin taşlarla resimlerini yapmaya başladı. Daha sonra bu sanatı başkalarıyla paylaşmak isteyen Döker, çalışmalarını 'Taştan Hikayeler' projesine dönüştürdü. Projeyi Gaziantep Üniversitesi ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne sunan Döker, bu yolculuğa bir kız çocuğu vesile olduğu için ilk olarak onkoloji servislerinde tedavi gören çocuklarla çalışmaya başladı. Yaklaşık iki yıl boyunca çocuklarla taşlardan resimler yapan Döker, bu süreçte çocukların kendi hikayelerini oluşturmalarına eşlik etti.

'ÇOK ÖZEL ESERLER'

Ebru Döker, "Çocuklar taşları boyarken aslında kendi hikayelerini anlatıyordu. Her biri kendisini o hikayenin kahramanı olarak görüyordu. Resimlerde bazen özledikleri bir parkı, bazen bir kuşu, bazen de iyileşince gitmek istedikleri yerleri anlatıyorlardı. O çalışmalar, çocuklarla birlikte üretilmiş çok özel eserlerdi. Çocuklarla yapılan çalışmalar sonucunda ortaya çıkan yaklaşık 400 eser, 2019 yılında Taştan Hikayeler adıyla sergilendi. Sergiden elde edilen tüm gelir yine çocuklar için kullanıldı" dedi.

ÇOCUKLARI SANATLA BULUŞTURUYOR

2020 yılında Mersin'e taşınan Döker, burada da Mersin Şehir Hastanesi ve Mersin Üniversitesi Hastanesi'nde çocuklarla sanat çalışmalarına devam eden Döker, deprem sonrası süreçte sosyal sorumluluk projelerini daha geniş bir alana taşıdı. İyilik Çemberi Derneği'nin kurucu başkanı olan Döker, dernek aracılığıyla çeşitli sosyal projeleri yürütüyor.

HİKAYELER KİTAPTA TOPLANDI

Sanat çalışmalarına kendi evindeki atölyesinde devam eden Döker, son olarak yıllardır ürettiği ve taşlardan hikayeleştirdiği tabloları kalıcı hale getirmek için 'Taştan Hikayeler' adlı bir kitap hazırladı. Döker, kitabın gelirini yine şifa bekleyen kanser hastası çocuklar için kullanacağını söyledi. 22 Mayıs'ta Mersin Arkeoloji Müzesi'nde lansmanı gerçekleştirilen, 'Taştan Hikayeler', çocukların çalışmaları 23 ve 24 Mayıs Müzeler Haftası kapsamında sergilenecek.

Kaynak: DHA

Kültür Sanat, Edebiyat, Sağlık, Güncel, Kültür, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ebru Döker'den Kanserli Çocuklara Destek Kitabı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail’de alıkonulan İrlanda Cumhurbaşkanının aktivist kardeşi yaşadığı zulmü anlattı: 3 gün 5 yıl gibi geçti İsrail'de alıkonulan İrlanda Cumhurbaşkanının aktivist kardeşi yaşadığı zulmü anlattı: 3 gün 5 yıl gibi geçti
Bayramda yola çıkacaklar dikkat 1238 polis, yolcu gibi otobüse binecek Bayramda yola çıkacaklar dikkat! 1238 polis, yolcu gibi otobüse binecek
Norveç ya da İsveç değil Bitlis Görüntülemek için 10 gün boyunca uğraştılar Norveç ya da İsveç değil Bitlis! Görüntülemek için 10 gün boyunca uğraştılar
Aykut Kocaman’ı kızdıran soru Aykut Kocaman'ı kızdıran soru
Öğrencilere ne olacak YÖK’ten kapatılan Bilgi Üniversitesi’yle ilgili açıklama Öğrencilere ne olacak? YÖK'ten kapatılan Bilgi Üniversitesi'yle ilgili açıklama
Sergen Yalçın gecelere hızlı döndü: Arka koltuktaki kadına dikkat Sergen Yalçın gecelere hızlı döndü: Arka koltuktaki kadına dikkat
15 yıllık komşusundan Kılıçdaroğlu’na tokat gibi sözler: Diyelim şaibe var... 15 yıllık komşusundan Kılıçdaroğlu'na tokat gibi sözler: Diyelim şaibe var...
Polis memuru, baskına gittiği evdeki genç kadına tecavüze kalkıştı Polis memuru, baskına gittiği evdeki genç kadına tecavüze kalkıştı

10:15
İbrahim Tatlıses’in son hali hayranlarını üzdü
İbrahim Tatlıses'in son hali hayranlarını üzdü
10:11
Lens’ten Fransa Kupası’nda tarihi şampiyonluk
Lens'ten Fransa Kupası'nda tarihi şampiyonluk
10:00
Kılıçdaroğlu ve ekibinden yeni hamle Özgür Özel yönetiminin banka hesaplarına erişi kısıtlandı
Kılıçdaroğlu ve ekibinden yeni hamle! Özgür Özel yönetiminin banka hesaplarına erişi kısıtlandı
09:44
5 kişinin öldüğü kazadan kahreden detaylar Bir aile yok oldu
5 kişinin öldüğü kazadan kahreden detaylar! Bir aile yok oldu
09:21
Serbest bırakılan Tan Taşçı’nın sahnede yüzüne alev parladı
Serbest bırakılan Tan Taşçı'nın sahnede yüzüne alev parladı
09:08
Çin’de kömür madeninde patlama: 90 ölü
Çin'de kömür madeninde patlama: 90 ölü
09:04
Kılıçdaroğlu’na yakın isim CHP’nin kurultay tarihini açıkladı Özel “En kısa sürede“ dedi ama...
Kılıçdaroğlu’na yakın isim CHP’nin kurultay tarihini açıkladı! Özel "En kısa sürede" dedi ama...
07:10
CHP Kurultayı soruşturmasında 13 gözaltına alındı
CHP Kurultayı soruşturmasında 13 gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2026 10:34:39. #7.13#
SON DAKİKA: Ebru Döker'den Kanserli Çocuklara Destek Kitabı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.