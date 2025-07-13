Ebru Yaşar Van'da Konser Verdi

Şarkıcı Ebru Yaşar, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen "Türkiye Kültür Yolu Festivali" kapsamında Van'da sahne aldı.

Atatürk Kültür Parkı'ndaki konserde hayranlarıyla buluşan Yaşar, sevilen şarkılarını seslendirdi.

Yaşar'ın yaklaşık 2 saat süren konserine farklı yaş grubundan müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.

Yaşar, "Ben Ne Yangınlar Gördüm", "Seni Anan Benim İçin Doğurmuş", "Kafamın içi" gibi sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte söyledi.

Parkı dolduran müzikseverler, Yaşar'ın seslendirdiği şarkılarla gönüllerince eğlendi.