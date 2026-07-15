Ece Güner, Ahbap Derneği'ndeki borç taleplerini anlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ece Güner, Ahbap Derneği'ndeki borç taleplerini anlattı

15.07.2026 14:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ece Güner, Haluk Levent'in deprem için 1,57 milyon dolar borç istediğini ve ödemekte zorlandığını açıkladı.

AHBAP Derneği soruşturması kapsamında gözaltına alınan avukat Ece Güner'in ifadesi ortaya çıktı. Güner ifadesinde, "Deprem bölgesindeki acil ihtiyaçların dernek üzerinden faturalandırılamaması gerekçesiyle nakit problemi yaşadıklarını söyleyerek borç olarak istedi. Ben de Haluk Levent'in göndermiş olduğu kişilerin hesabına parayı transfer ettim. Niye bu kişilerin hesabına para gönderiyorum diye sorduğumda, bu arkadaşların sahada olduğunu ve acil olarak o bölgede kullanılacağı için bu şekilde bir yol izlediğini söyledi" dedi.

'BAHANELER SUNARAK BENDEN BORÇ PARA İSTEDİ'

Ece Güner emniyetteki ifadesinde, "Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Bundan ötürü de etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemiyorum. Ben bu derneğe son 5-6 yıldır bağış yapmaktayım. Özellikle deprem zamanında yüklü miktarda bağışlarda bulundum. Kimseyle bir yakınlık kurmadım. Kimse bizzat yanıma gelip bağış istemedi. Ben Ahbap Derneği'nin kuruluşu ve yapısı ile ilgili hiçbir bilgi sahibi değilim. Bağışları sosyal medya üzerinden verilen IBAN numaraları üzerinden gerçekleştirdim. Ahbap Derneği'nin hesaplarının kimler tarafından kullanıldığını bilmiyorum. Benim bağışlarım sonrasında Haluk Levent bana telefon numaramdan ulaştı. Ben de yaptığım yardımların görülmesini, duyulmasını çok istemiyordum. Levent ile görüşmeyi çok istememiştim. 2023 Mayıs-Haziran ayları arasında Levent ofisime geldi. Kendisiyle ilk yüz yüze tanışmam bu şekilde gerçekleşmiştir. Bu tarihten sonra da kendisi deprem bölgesinde yaşanan problemlerden ötürü bahaneler sunarak benden borç para istemeye başladı. Benden ilk etapta 300-400 bin dolar civarında para istedi. Benim de o dönemde ev alma planlarım bulunmaktaydı. Bankada da yüklü miktarda boşta duran nakitim vardı. Bu dönemde 300-400 bin dolar parayı Levent'in söylemiş olduğu kişilerin hesaplarına, dolar bedelleri yazılı olarak 'borç' açıklamasıyla yolladım. Levent parayı yollamış olduğum hesap sahibi kişiler üzerinden tekrar bana ödedi. Bu olayın aynısı iki hafta içinde yine deprem bölgesindeki acil ihtiyaçların dernek üzerinden faturalandırılamaması gerekçesiyle nakit problemi yaşadıklarını söyleyerek borç olarak istedi. Ben de bana Levent'in göndermiş olduğu kişilerin hesabına parayı transfer ettim. Niye bu kişilerin hesabına para gönderiyorum diye sorduğumda, bu arkadaşların sahada olduğunu ve acil olarak o bölgede kullanılacağı için bu şekilde bir yol izlediğini söyledi. Bu yollamış olduğum tutarı da iki üç hafta içerisinde geriye ödedi. Bu şekilde benim zaten güvenimi kazandı" dedi.

'BORÇLARI UZUN UĞRAŞLAR SONUCU ALDIM'

Güner, "2023 yılı Ağustos ayında Levent, Ahbap Derneği'nin öncülüğünde büyük bir teknoloji parkının kurulacağını ve bunu bir hayırsever iş adamının üstlendiğini, bu iş adamının 3 milyon dolar civarında yardımı olacağını bahsetti. Bu iş adamının daha sonra bir vergi problemi nedeniyle geçici olarak parasının bloke olduğunu söyledi ve Ahbap Derneği olarak bu projeyle ilgili birçok taahhütte bulunduklarını, gerçekleştiremezlerse dernek adına yıkım olacağını, isminin kirlenebileceğini bana söyledi. İlk etapta benden 3 milyon dolar borç istedi. Ben de bu kadar bir paramın olmadığını söyledim. Sonra ısrarlarla tekrar beni aradı. Ben de daha önceden vermiş olduğum borçları süresinde geri ödediği için kendisine güvenerek Levent'in bana yollamış olduğu başkalarına ait IBAN numaraları üzerinden 1 milyon dolar civarı paranın TL karşılığını, açıklamasına dolar miktarı ve 'borç' açıklamasıyla gönderdim. Teknoloji parkı için bağış yapacağı söylenen iş adamının Ahbap Derneği'ne bağış yapacağını ancak benden istemiş olduğu paranın bağış değil de borç olduğu için derneğe değil de bu parayı kişi hesaplarına göndermemi istedi. Bana geriye ödeyeceğini beyan etti. Bir ay sonra bana borcunu ödemedi. Bana bahaneler sundu, bana yaklaşık üç ay sonra borcu ödeyebileceğini söyleyerek uzun uzun hikayeler anlattı. Benden borcunu ödememesine rağmen tekrar tekrar ilave borç taleplerinde bulundu. Bana sürekli kendisinin ve ailesinin sağlığıyla alakalı acıma hissi uyandıran hikayeler anlatırdı. Bunun sonrasında Levent benden tekrar borç para talebinde bulundu. Ben 1 milyon dolar borcun üzerine 570 bin dolar karşılığı TL olarak ve yine açıklamasında her birinin dolar bedeli ve borç olduğu belirterek yolladım. Yani kendisine toplamda 1 milyon 570 bin dolar karşılığı TL olarak borç para vermiş oldum. Haluk Levent ile borcu için kendi imzasıyla bir tutanak altına aldık. Vermiş olduğum bu borçları uzun süren uğraşlar sonucunda aldım. Vermiş olduğum ve sürüncemede kalan borçları alabilmek için avukatım devreye girdi ve Levent'e borcunu ödemezse hukuki yollara başvuracağımızı söyledikten sonra kendisi bana borçlarını peyderpey ödemeye başladı. Borçlarımın tamamına yakınının dolar karşılığını TL olarak ödedi" dedi.

'PARALARIN NEREDE KULLANILDIĞINI BİLMİYORUM'

Güner, "Emrah Gödeliner'i tanımıyorum ancak Levent'in bana göndermiş olduğu IBAN sahiplerinden biri olmasından dolayı ismini hatırlıyorum. Kendisiyle tanışıklığım yoktur. Zafer Yay'ı tanımıyorum ancak Haluk Levent'in bana göndermiş olduğu IBAN sahiplerinden biri olmasından dolayı ismini hatırlıyorum. Yeliz Kaya'yı tanımıyorum ancak Haluk Levent'in bana göndermiş olduğu IBAN sahiplerinden biri olmasından dolayı ismini hatırlıyorum. Kendisiyle tanışıklığım yoktur. Göndermiş olduğum paraların kaynağı olarak bu paralar benim yıllarca yaptığım birikimlerimden kaynaklanan mesleki kazançlarımdır. Ben borç paraları Levent'in belirttiği kişilerin hesabına gönderdim ancak Levent'in bu paraları nerede kullandığını bilmiyorum. Yeliz Kaya, Emrah Gödeliner ve Zafer Yay'a gönderilen ve tarafıma tekrar geri ödenen paralar toplandığında yaklaşık olarak benim Haluk Levent'e dolar karşılığı TL olarak borç verdiğim meblağa denk geldiği görülecektir. Toplam gelen para ile giden para arasındaki ufak fark kur farkından kaynaklanmaktadır. Zaten vermiş olduğum borcun tamamını alamadığımı da beyan etmiştim. Hayatım boyunca kanunlara uygun yaşadım. Dürüst bir hayat sürdüm, vergilerimi eksiksiz ödedim. Vergilerimin dışında zekatımı da ödedim. Ben burada iyi kalplılığımın, yardımseverliğimin suistimal edildiğini düşünüyorum. Benim yapmış olduğum hiçbir usulsüz durum söz konusu değildir. Benim gibi mağdur olan kişilerin de ayıklanarak serbest bırakılmasını istiyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Haluk Levent, Deprem, Finans, Güncel, Ahbap, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ece Güner, Ahbap Derneği'ndeki borç taleplerini anlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İspanya’da Sanchez hükümetini sarsan yolsuzluk davasında başbakanın kardeşine 9 yıl men cezası İspanya'da Sanchez hükümetini sarsan yolsuzluk davasında başbakanın kardeşine 9 yıl men cezası
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Katar Emiri Al Sani’ye taziye ziyareti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar Emiri Al Sani’ye taziye ziyareti
Otizmli çocuğa şiddet uygulamakla suçlanan öğretmen tahliyesini isteyince aile isyan etti Otizmli çocuğa şiddet uygulamakla suçlanan öğretmen tahliyesini isteyince aile isyan etti
Berat Albayrak o geceyi ilk kez anlattı: 15 Temmuz’da havada neler oldu Berat Albayrak o geceyi ilk kez anlattı: 15 Temmuz'da havada neler oldu?
Greenwood, Fenerbahçe için dünyaca ünlü teknik adamın telefonlarını açmadı Greenwood, Fenerbahçe için dünyaca ünlü teknik adamın telefonlarını açmadı
Trump’tan Hürmüz Boğazı’yla ilgili yeni açıklama Trump'tan Hürmüz Boğazı'yla ilgili yeni açıklama
Mason Greenwood, Fenerbahçe formasını giydi İşte ilk sözleri Mason Greenwood, Fenerbahçe formasını giydi! İşte ilk sözleri
Netanyahu, İsrail Meclisi’nde “Utan“ sloganlarıyla protesto edildi Netanyahu, İsrail Meclisi'nde "Utan" sloganlarıyla protesto edildi

15:14
Yer: Bartın İki kocalı kadının kurnazlığı pahalıya patladı
Yer: Bartın! İki kocalı kadının kurnazlığı pahalıya patladı
14:33
Meclis oturumunda arbede AK Partili ismin sözleri, CHP’lileri çıldırttı
Meclis oturumunda arbede! AK Partili ismin sözleri, CHP'lileri çıldırttı
14:33
Gözaltındaki avukat Ece Güner’in ifadesi ortaya çıktı “Haluk’a borç verdim“ dediği rakam öyle böyle değil
Gözaltındaki avukat Ece Güner'in ifadesi ortaya çıktı! "Haluk'a borç verdim" dediği rakam öyle böyle değil
13:59
Nerede ve ne zaman çekildiği ortaya çıktı İşte Haluk Levent’in kumarhane fotoğrafının perde arkası
Nerede ve ne zaman çekildiği ortaya çıktı! İşte Haluk Levent'in kumarhane fotoğrafının perde arkası
13:36
ABD’den İran’a yeni saldırı dalgası
ABD'den İran'a yeni saldırı dalgası
13:08
Ülkenin en ünlü meydanında “tabutta yatan Trump“ afişi Üzerinde sloganlar yer aldı
Ülkenin en ünlü meydanında "tabutta yatan Trump" afişi! Üzerinde sloganlar yer aldı
12:42
AHBAP’ta ne kadar yardım parası topladı Haluk Levent’in verdiği rakam dudak uçuklattı
AHBAP'ta ne kadar yardım parası topladı? Haluk Levent'in verdiği rakam dudak uçuklattı
12:22
Aradan 10 yıl geçse de unutulmuyor O karanlık geceye damga vuran an
Aradan 10 yıl geçse de unutulmuyor! O karanlık geceye damga vuran an
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2026 15:38:59. #7.13#
SON DAKİKA: Ece Güner, Ahbap Derneği'ndeki borç taleplerini anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.