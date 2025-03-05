Ece Gürel İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Ece Gürel İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

İstanbul'da kaybolan Ece Gürel'in bulunması için Belgrad Ormanı'nda arama çalışmaları sürüyor.

05.03.2025 17:16
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İstanbul'da kaybolan peyzaj mimarı Ece Gürel'in bulunması için Belgrad Ormanı'nda başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek çıkan Gürel'in (36) yakınlarının kayıp ihbarında bulunması üzerine başlatılan arama çalışmaları aralıksız sürüyor.

Gürel'in son görüldüğü Belgrad Ormanı'nda yoğunlaştırılan arama çalışmalarına polis, AFAD, UMKE, AKUT, PAK ve bazı ilçe belediyeleri ile gönüllü arama kurtarma ekipleri katılırken, Belçika Malinoisi cinsi iz takip alan arama köpeği "Üzüm" de çalışmalara eşlik ediyor.

Gürel'e ait cep telefonu ve bazı kişisel eşyalarının bulunduğu alana 14 kilometre uzaklıkta bir hırka görüldü. Hırkanın Ece Gürel'e ait olduğu belirlendi.

Ece Gürel'in yakınları da bölgede arama çalışmalarını takip ediyor.

Dalgıçlar çalışma yapıyor

Aramaların üçüncü gününde, ormanda bulunan göletlerde polis ve itfaiyeye bağlı su altı ekipleri dalış yaparak arama çalışması yürütüyor.

Gürel'in evinden Belgrad Ormanı'na gelirken kullandığı güzergahta da incelemeler devam ediyor.

Öte yandan, Gürel'e ait yeni görüntülere ulaşıldı. Kayıtlarda, Gürel'in evden çıktıktan sonra farklı noktalarda yürüdüğü ve bu esnada yalnız olduğu görülüyor.

Olayın geçmişi

Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek çıkan Ece Gürel'in (36) yakınlarının kayıp ihbarında bulunması üzerine polis, AFAD, UMKE, AKUT ve çok sayıda ilçe belediyesine bağlı arama kurtarma ekiplerinin katılımıyla arama başlatılmış, İstanbul İtfaiyesi Sualtı Arama Kurtarma (İSAK) dalgıçları da Valide Sultan Bendi'nde dalış yaparak çalışma gerçekleştirmişti.

Gürel'e ait olduğu belirlenen cep telefonu ve bazı kişisel eşyaları Belgrad Ormanı'nda yapılan çalışmalarda bulunmuş, Gürel'in evinden çıktığı anlara ait görüntüler ile ormanlık alana gitmek için bindiği İETT otobüsünden ormanın girişinde indiği anlar araç içi kameralara yansımıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ece Gürel İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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