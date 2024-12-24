Eceabat'ın Beşyol köyünde yapımı tamamlanan köy konağı açıldı - Son Dakika
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Eceabat'ın Beşyol köyünde yapımı tamamlanan köy konağı açıldı

Eceabat\'ın Beşyol köyünde yapımı tamamlanan köy konağı açıldı

Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Beşyol köyünde yapımı tamamlanan köy konağı hizmete açıldı.

24.12.2024 09:48
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Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Beşyol köyünde yapımı tamamlanan köy konağı hizmete açıldı.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, konağın açılışında yaptığı konuşmada, konağın vatandaşların bir çok ihtiyacını karşılayacak şekilde hazırlandığını belirterek, Eceabat Kaymakamı Murat Çiçek'e, ilgili kurum ve çalışanlarına katkılarından dolayı teşekkür etti.

Açılışa, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Eceabat Kaymakamı Murat Çiçek, İlçe Özel İdare Müdürü Recep Arslan, daire amirleri, il genel meclis üyeleri, siyasi partilerin temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar da katıldı.

Yaklaşık 2 milyon 992 bin liraya mal olan köy konağında, köy odası, köy kahvesi ve muhtarlık yer alıyor.

Çanakkale Valisi Toraman, açılışın ardından Beşyol Köyü Değirmentepe Şehitliği'ni ziyaret etti.

Ziyaret sırasında yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Toraman, şehitler için dua ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA

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