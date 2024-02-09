ECOWAS, ayrılmak isteyen 3 ülkeyi uyardı

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), topluluktan ayrılmak isteyen 3 ülkeyi bu kararın sonuçları konusunda uyardı.
ECOWAS üyesi ülkelerin dışişleri bakanları, Mali, Burkina Faso ve Nijer'in topluluktan ayrılma kararını ve Senegal'de ertelenen cumhurbaşkanı seçimini görüşmek üzere Abuja'da bir araya geldi.
Gruba liderlik eden Nijerya Dışişleri Bakanı Yusuf Maitama Tuggar, 3 ülkeye toplulukta kalmaları çağrısı yaparak, olası bir ayrılmanın söz konusu ülke vatandaşlarına zarar vereceğini söyledi.
ECOWAS Komisyonu Başkanı Omar Touray da ayrılma kararının acele alındığının ifade ederek, üç ülkenin topluluktan ayrılma prosedürüne uymadığına vurgu yaptı.
Mali, Nijer ve Burkina Faso, 28 Ocak'ta yayımladıkları ortak bildiriyle ECOWAS'tan en kısa sürede ayrılacaklarını duyurmuştu.
Ortak bildiride, "yabancı güçlerin etkisinde kalmak" ve "ilkelerine ihanet etmekle" suçlanan ECOWAS'ın, üç ülke için "tehdit" oluşturduğu belirtilmişti.
ECOWAS iç tüzüğüne göre, topluluktan çekilmek isteyen herhangi bir üye devletin bu kararını yazılı olarak üye devletlere bildirmesi gerekiyor.
3 ülkenin topluluktan çekilmesi için en az bir yıl gerekiyor.
Ortak pasaport ve gümrüksüz ticaret hakkı sonlanacak
Öte yandan, 3 ülkenin topluluktan çekilmesi, bu ülke vatandaşlarının hayatında bazı değişikliklere neden olacak.
Zira ECOWAS üyesi ülke vatandaşları, üye ülkeler arasında vizesiz seyahat kolaylığı sağlayan ortak bir pasaport kullanıyor. Mali, Nijer ve Burkina Faso, topluluktan çekilirse hem ortak pasaport hakkını kaybedecek hem de üye ülkeler arasındaki gümrüksüz ticaret için kurulan serbest ticaret bölgesinin dışında kalacak.
En son Moritanya ayrılmıştı
Denize kıyısı olmayan Mali, Nijer ve Burkina Faso topluluktan ayrılırsa, ECOWAS'ın tüm üyeleri, denize kıyısı bulunan devletlerden oluşacak.
ECOWAS, Benin, Burkina Faso, Cabo Verde, Fildişi Sahili, Gambiya, Gana, Gine, Gine Bissau, Liberya, Mali, Nijer, Nijerya, Senegal, Sierra Leone ve Togo'dan oluşuyor.
Topluluktan en son 2000 yılında Mağrip Arap Birliğine üye olmak için Moritanya çekilmişti.
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