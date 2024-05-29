ECOWAS Başkanı, Batı Afrika'da terörle mücadele için birleşik cephe çağrısı yaptı - Son Dakika
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ECOWAS Başkanı, Batı Afrika'da terörle mücadele için birleşik cephe çağrısı yaptı

ECOWAS Başkanı, Batı Afrika\'da terörle mücadele için birleşik cephe çağrısı yaptı

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Komisyonu Başkanı Omar Alieu Touray, ECOWAS'ın kuruluşunun 49. yıl dönümü kutlamaları kapsamında yaptığı konuşmada, Batı Afrika'da terörle mücadelede birleşik bir cephe oluşturulması çağrısında bulundu. Touray, bölgedeki güvensizlik tehdidinin devam ettiğini ve üye devletlerin terörist gruplarla mücadele ettiğini ve yerinden edilme ve gıda güvensizliğiyle karşı karşıya olduğunu belirtti. Birliğin korunması için birlik içinde hareket etmenin önemine vurgu yaptı.

29.05.2024 12:51
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Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Komisyonu Başkanı Omar Alieu Touray, Batı Afrika'da terörle mücadelede "birleşik cephe" oluşturulması çağrısında bulundu.

Touray, ECOWAS'ın kuruluşunun 49. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Nijerya'nın başkenti Abuja'da düzenlenen "Bölgesel Birlik, Barış ve Güvenliğin Güçlendirilmesi" konulu programda konuştu.

ECOWAS'ın birçok başarıya imza atmış olabileceğini ancak bazı zorluklarla karşı karşıya kalmaya devam ettiğini belirten Touray, "49. yıl dönümümüzü kutladığımız bugünlerde güvensizlik bölgemizi tehdit etmeyi sürdürüyor." dedi.

Touray, bazı üye devletlerin her gün terörist gruplarla mücadele ettiğini ve nüfuslarının büyük kısmının yerinden edilme ve gıda güvensizliğiyle karşı karşıya olduğunu kaydetti.

Bölgedeki terörle mücadelede "birleşik bir cephe" oluşturulması çağrısında bulunan Touray, "Güvensizlikle mücadelede başarılı olmak istiyorsak birlik içinde olmamız gerektiği açık. Ancak şu anda tehdit altında olan birliğimizdir. Birliğimizi korumak için her şeyi yapmalıyız." dedi.

Kaynak: AA

Batı Afrika, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

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