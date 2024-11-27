ECOWAS, Gana'daki Seçimler İçin Gözlemci Gönderdi

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Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), Gana'da 7 Aralık'ta yapılacak cumhurbaşkanı ve genel seçimleri takip etmek üzere bu ülkeye 106 kişilik gözlemci heyeti gönderdi.

ECOWAS yetkilisi Serigne Mamadou Ka, yaptığı yazılı açıklamada, ECOWAS Komisyonu Başkanı Omar Alieu Touray'ın Gana'daki cumhurbaşkanı ve genel seçimlerini gözlemlemek üzere 106 kişilik bir ekibi gönderdiğini belirtti.

Ka, gözlemci heyete eski Nijerya Devlet Başkanı Yardımcısı Namadi Sambo'nun liderlik edeceğini kaydetti.

7 Aralık'taki seçimlerin şeffaf ve barış içinde yapılması için ekibin Gana'nın farklı bölgelerinde görev yapacağını anlatan Ka, "Biz barışçıl seçimler istiyoruz. Seçim, anayasal olarak zorunlu kılınmış bir olaydır." ifadelerini kullandı.

Ka, ECOWAS'ın Gana'ya seçimler için 210 bin dolar mali destek sağladığını da bildirdi.

Yaklaşık 34 milyon nüfusa sahip Gana'da, seçimlerde cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturmak için 13 aday yarışacak.