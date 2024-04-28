ECOWAS, Togo\'daki Seçimleri Gözlemlemek İçin 40 Gözlemci Görevlendirdi

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Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), Togo'da yarın yapılacak milletvekili ve bölgesel seçimleri yerinde takip etmek için 40 gözlemci görevlendirdi.

ECOWAS'tan yapılan açıklamada, ECOWAS Komisyonu Başkanı Omar Alieu Touray'ın Togo'ya yarın yapılacak milletvekili ve bölgesel seçimler için 40 gözlemci gönderdiği belirtildi.

Açıklamada, gözlemci heyetine eski Gambiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fatoumata Jallow-Tambajang'ın liderlik ettiği bilgisi paylaşıldı.

Gözlemcilerin Togo'da, seçim sürecindeki ana paydaşlarla istişarelerde bulunacağı aktarılan açıklamada, seçimde oy verme sürecinin izleneceği kaydedildi.

Yaklaşık 4 milyon seçmenin kayıtlı olduğu Togo'da yarın milletvekili ve bölge temsilcilerin belirlenmesi için halk sandık başına gidecek.