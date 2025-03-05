Eczacılara İlaç Listesi Erişim Kısıtlaması

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(ANKARA)- Türk Eczacılar Birliği tarafından SGK'nın eczacılara getirdiği ilaç listesine erişim engeline ilişkin, "Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından dün akşam saatlerinde Medula Sisteminde yapılan bir değişiklik ile meslektaşlarımızın Medula Sistemi üzerinden hastalarımızın geçmişte kullandığı ilaç listesine erişimine kısıtlama getirilmiştir. Bu kısıtlama sonucunda eczacılar hastalarımızın geçmişte kullandığı ilaç listesine ve rapor bilgilerine erişemez hale gelmiştir." açıklaması yapıldı. Açıklamada "Erişiminin kısıtlanması ciddi bir hasta mağduriyetine yol açacaktır" uyarısında bulunuldu.

Türkiye Eczacılar Birliği sosyal medya hesabı üzerinde yaptığı açıklamada Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından eczacıların Medula Sistemi üzerinde hastaların ilaç listesine erişimlerine kısıtlama getirilmesine tepki gösterdi. Birlik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından dün akşam saatlerinde Medula Sisteminde yapılan bir değişiklik ile meslektaşlarımızın Medula Sistemi üzerinden hastalarımızın geçmişte kullandığı ilaç listesine erişimine kısıtlama getirilmiştir. Bu kısıtlama sonucunda eczacılar hastalarımızın geçmişte kullandığı ilaç listesine ve rapor bilgilerine erişemez hale gelmiştir.

Eczaneler Birinci Basamak Sağlık Kuruluşlarıdır. Eczacılar, ettikleri yeminin gereğine uygun bir şekilde, hastalarımızın bilgi ve onayı dahilinde ilaç eczacılık hizmeti sunarlar. Hal böyleyken Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında meslektaşlarımızın hasta ilaç geçmişi bilgilerine erişiminin kısıtlanması ciddi bir hasta mağduriyetine yol açacaktır. Hastalarımız, ilaçların kullanımı, birbirleriyle etkileşimi ve hastalıkları hakkındaki soruları ve talepleri ile ilgili olarak eczanelerimize başvurmaktadırlar.

"Meslektaşlarımızın rapor ve ilaç geçmişine erişebilmesi akılcı ilaç kullanımı ve toplum sağlığı açısından zorunludur"

Meslektaşlarımızın hastanın T.C. kimlik numarasını belirtmesinin ardından rapor ve ilaç geçmişine erişebilmesi ve hastalarımızı doğru bir şekilde yönlendirebilmesi akılcı ilaç kullanımı ve toplum sağlığı açısından zorunludur. Türk Eczacıları Birliğinin bilgisi ve onayı olmadan SGK tarafından devreye alınan bu uygulama, doğru ilaç kullanımı, yan etki takibi ve ilaç etkileşimleri gibi kritik birçok hususta hastalarımız açısından risk teşkil edecektir. Danışman eczacısından ihtiyacı olan bilgileri alamayan hastalarımız, Aile Sağlığı Merkezlerinde ve hastanelerde yığılmalar oluşturacak ve sağlık sisteminin işleyişi yavaşlayacaktır.

"Toplum sağlığının korunması adına, bu kabul edilemez uygulamanın bir an önce kaldırılmalı"

Toplum sağlığının korunması adına, bu kabul edilemez uygulamanın bir an önce kaldırılması, Türk Eczacıları Birliğinin görüş ve onayı alınarak sorunun çözüme kavuşması için ilgili Kurum ile görüşmeler ivedilikle başlatılmıştır. Görüşmelerin sonucunda meslektaşlarımıza ve hastalarımıza gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır."