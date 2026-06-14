Eczacılardan Şimşek'e Tepki - Son Dakika
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Eczacılardan Şimşek'e Tepki

14.06.2026 11:35
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Türk Eczacılar Birliği, CHP'li Berhan Şimşek'in ifadelerini kınadı ve eczacılığı tartışma malzemesi yapmamalarını vurguladı.

(ANKARA) - Türk Eczacılar Birliği, CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek'in, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'e, eczacılık mesleği üzerinden yönelttiği ifadelere ilişkin kınama metni yayımladı. Metinde, " Eczacılık mesleği günlük ve siyasi tartışmaların malzemesi yapılamaz. Kurulan vahim cümleleri kabul etmiyor ve kınıyoruz" ifadeleri yer aldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek, katıldığı bir televizyon programında, "Biz, CHP' de siyaset yaparken Özgür Özel Manisa'da eczanesinde eczane kalfası olarak reçete yazmaya uğraşıyordu. Özgür Özel, Manisa'daki eczanesinde kalçadan iğne yaparken kaç iğne kırdı bilmiyoruz" ifadelerini kullandı. Şimşek'in bu ifadelerine Türk Eczacılar Birliği'nden (TEB) tepki geldi. TEB'in açıklaması şöyle:

"12 Haziran 2026 tarihinde bir televizyon programında Berhan Şimşek'in, Sayın Eczacı Özgür Özel'e yönelik eczacılık üzerinden kurmuş olduğu cümleler, meslek camiamız tarafından tepkiyle karşılanmıştır. Eczacılık mesleği, bilim ve etiği merkezine alan, kadim bir halk sağlığı hizmetidir. Günlük ve siyasi tartışmaların malzemesi yapılamaz, buna müsaade etmeyiz. Ayrıca kullanılan ifadeler eczanelerimizdeki çalışma arkadaşlarımızı da küçük düşürmeyi hedefleyen aciz cümlelerdir. Kurulan vahim cümleleri kabul etmiyor ve kınıyoruz."

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Berhan Şimşek, Politika, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eczacılardan Şimşek'e Tepki - Son Dakika

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