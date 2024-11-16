Eczane Dışı Sağlık Ürünleri Tehdit Ediyor

Güncel

Türk Eczacılar Birliği, insan sağlığına doğrudan etki eden sağlık ürünlerinin eczane dışındaki satış kanallarından piyasaya sunulmasının halk sağlığını ciddi anlamda tehdit ettiğini bildirdi.

Birlikten yapılan yazılı açıklamada, son yıllarda artan ticari kaygılar nedeniyle sağlık ürünleri ve gıda takviyelerinin eczaneler dışında satılmasının insan sağlığını tehdit ettiğine dikkat çekildi.

"İnsan sağlığına doğrudan etki eden sağlık ürünlerinin eczane dışındaki denetimsiz satış kanallarından piyasaya sunulması halk sağlığını ciddi anlamda tehdit etmektedir." ifadesine yer verilen açıklamada, özellikle bitkisel ürün ve gıda takviyelerinin eczane dışında, internetteki satış platformlarından ve ulusal marketlerden satışa sunulmasının halk sağlığına yönelik ciddi riskler doğurduğuna işaret edildi.

İnsan sağlığı üzerinde önemli etkileri olan bu ürünlerin piyasa ekonomisine teslim edilmesinin, sağlığa ilişkin hassasiyetleri etkisizleştirdiği gibi ekonomik kazancı sağlığın önüne koyan yaklaşımları da teşvik ettiği belirtilen açıklamada, "Her ne kadar bitkisel ürün ve gıda takviyesi olarak tanımlansa da bu ürünlerin içerisinde insan sağlığına ciddi etkileri bulunan etken maddeler bulunmaktadır. Dolayısıyla kişilerin kendi kararlarıyla değil bir hekimin teşhisi ve eczacı danışmanlığı ile bu takviyelerin kullanılması gerekmektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.