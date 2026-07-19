Eda\'nın Cansız Bedeni Bulundu

EDA'NIN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Aydın'ın İncirliova ilçesinde dün serinlemek için Büyük Menderes Nehri'ne giren çocuklardan Eda K., kaybolduğu noktadan yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta, kıyıya yakın noktada dalgıçlar tarafından su altında hareketsiz bulundu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Eda K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Bölgede kayıp Şahin Ö.'yü bulmak için 32 dalgıç, 6 bot ve toplam 90 personelin katılımı ile çalışmalar sürüyor.

Melek FIRAT/AYDIN,