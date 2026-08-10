Edinburgh Festivali Başladı
Edinburgh'da kültürel etkinlikler ve festivaller 7 Ağustos'ta başladı, dünyadan katılımcılar geliyor.
EDINBURGH, 10 Ağustos (Xinhua) -- İskoçya'nın başkenti Edinburgh'da Edinburgh Uluslararası Festivali, Edinburgh Fringe Festivali ve Edinburgh Kraliyet Askeri Gösterisi dahil olmak üzere bir dizi kültürel etkinlik düzenleniyor. 7 Ağustos'ta başlayan festival sezonu, dünyanın dört bir yanından sanatçı ve izleyicileri bir araya getiriyor.
Kaynak: Xinhua
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