Edinburgh Hayvanat Bahçesi'nde Nadir Cüce Su Aygırı Doğdu

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İskoçya'daki Edinburgh Hayvanat Bahçesi'nde, "nadir" türde "Haggis" adı verilen bir dişi cüce su aygırı doğdu.

BBC'nin haberine göre, adları "Otto ve Gloria" olan cüce su aygırlarının yavrusu "Haggis", 30 Ekim'de dünyaya geldi.

Edinburgh Hayvanat Bahçesi yetkililerinden Jonny Appleyard, "Haggis şu ana kadar çok iyi durumda." dedi.

Appleyard, doğumdan sonraki ilk 30 günün Haggis'in gelişimi için kritik olması nedeniyle bölümün bir ay süreyle kapalı kalacağını kaydetti.

Ebeveynler "Otto ve Gloria", 2021'de de "Amara" adında bir yavru dünyaya getirmiş ve "Amara" 2023'te ZSL Londra Hayvanat Bahçesi'ne nakledilmişti.

Tür, hayvanat bahçelerinde nadir de olsa üreyebiliyor

Tayland'da Temmuz 2024'te dünyaya gelen "Moo Deng" adlı cüce su aygırı, sevimliliği ve tombul vücudu ile sosyal medyada ilgi çekmişti.

Polonya'nın Lodz kentindeki hayvanat bahçesinde Temmuz 2024'te bir cüce su aygırı doğmuştu.

Çekya'daki Dvur Kralove Hayvanat Bahçesi'nde, "Mikolas" adı verilen bir erkek cüce su aygırı Aralık 2023'te dünyaya gözlerini açmıştı.

Darıca'daki Hayvanat Bahçesi'nde ise Türkiye'nin ilk cüce su aygırı "Mela" 2017'de dünyaya gelmişti.

Pigme su aygırı olarak da bilinen ve nesli tükenme tehlikesi altında olan türün ana vatanı Liberya, Batı Afrika ve doğada sadece 2 bin 500 cüce su aygırı kaldığı düşünülüyor.

Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN), cüce su aygırlarının yaşam alanlarının yok olması ve Liberya'da yiyecek amacıyla avlanması gibi çeşitli nedenlerle neslinin tehlikede olduğunu belirtiyor.