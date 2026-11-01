Edirne Atatürk Bulvarı'nda taksi ile midibüs çarpıştı, taksideki yolcu yaralandı

Edirne Atatürk Bulvarı'nda taksi ile midibüs çarpıştı, taksideki yolcu yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne'de Atatürk Bulvarı'nda taksi ile midibüs çarpıştı, kazada taksideki yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ambulansla Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Edirne'de taksi ile midibüsün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Y.Ö'nün kullandığı 22 TO 94 plakalı taksi Atatürk Bulvarı'nda E.Ç, idaresindeki 22 M 0236 plakalı midibüsle çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada taksideki yolcu yaralandı.
Yaralı ambulansla Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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