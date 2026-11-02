Edirne Barosu ve Ticaret Borsası yeni yönetimleri Gencan'ı ziyaret etti - Son Dakika
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Edirne Barosu ve Ticaret Borsası yeni yönetimleri Gencan'ı ziyaret etti

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Edirne Barosu ve Ticaret Borsası yeni yönetimleri Gencan\'ı ziyaret etti
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Edirne Barosu Başkanı Özgür Yıldırım ve Ticaret Borsası Başkanı Oğuz Kurban, yönetimleriyle Belediye Başkanı Filiz Gencan'ı ziyaret etti. Gencan, baroların hukukun üstünlüğü, adalet ve savunma hakkının korunmasındaki sorumluluğuna dikkati çekerek yeni yönetimlere başarılar diledi.

Edirne Barosu Başkanlığına seçilen Özgür Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan'ı ziyaret etti.

Edirne Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Gencan, Yıldırım ve yönetim kurulu üyelerini belediyede ağırladı.

Gencan, hukukun üstünlüğü, adalet ve savunma hakkının korunmasında baroların üstlendiği sorumluluğa dikkati çekerek, yeni yönetime görev döneminde başarılar diledi.

Açıklamada, nazik ziyaretleri dolayısıyla Yıldırım ve beraberindekilere teşekkür edildi.

Borozan'dan İl Tarım ve Orman Müdürü Köse'ye ziyaret

Borozan Hayvancılık ve Tarım Firması Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Demir Borozan, Edirne İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse'yi ziyaret etti.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Uzunköprü ilçesinde faaliyet gösteren firmanın yönetim kurulu başkanı Borozan, Köse ile makamında bir araya geldi.

Görüşmede, tarım ve hayvancılık sektöründeki gelişmeler, üretim faaliyetleri ve bölge ekonomisine katkı sağlayan çalışmalar ele alındı.

Edirne Ticaret Borsası Başkanı Kurban'dan Gencan'a ziyaret

Edirne Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Oğuz Kurban ve yönetim kurulu üyeleri, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan'ı ziyaret etti.

Edirne Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Gencan, Kurban ve yönetim kurulu üyelerini belediyede ağırladı.

Gencan, Kurban ve yeni yönetimini tebrik ederek, Edirne'nin tarımsal üretimine ve ticaretine katkı sunacak çalışmalarında başarılar diledi.

Açıklamada, nazik ziyaretleri dolayısıyla Kurban ve beraberindekilere teşekkür edildi.

Kaynak: AA
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