Edirne Basketbol Kulübü Slovakya'da - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Edirne Basketbol Kulübü Slovakya'da

Edirne Basketbol Kulübü Slovakya\'da

Edirne M&M Basketbol Akademi, Erasmus projesi toplantısına katılarak basketbol ile geleneksel oyunları birleştirdi.

14.01.2025 12:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne M&M Basketbol Akademi Basketbol Spor Kulübü, Avrupa Birliği Erasmus Artı Spor Programı'ndan hibe alan projeleri kapsamında Slovakya'da düzenlenen toplantıya katıldı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, "Gençlerin Sosyal Katılımı İçin Geleneksel Oyunlar ve Basketbol" isimli projenin yönetim toplantısı Bratislava kentinde gerçekleştirildi.

Toplantıya kulüp yöneticisi Mehmet Üstev, proje uzmanı ve gönüllü Bülent Bacıoğlu, eski Edirne Basketbol Taraftarları Derneği Başkanı ve gönüllü Namık Kemal Döleneken katıldı.

Projenin koordinatör kurumu Yunan Evnikos Spor Kulübü ve OTI Slovakya'dan antrenör ve spor kulübü yöneticilerinin yer aldığı toplantıda, geçmiş etkinlikler değerlendirilerek gelecek etkinliklerle ilgili yönergeler oluşturuldu. 18 ay süren projede 3 ülkede var olan geleneksel oyunlardan basketbol antrenmanlarına uyarlanacak olanları seçildi.

Toplantıda, gelecek ay yapılacak ve 3 ülkede de uygulanacak olan eğitim kampları hakkında detaylar da kararlaştırıldı. Bu kamplara katılacak 150'şer çocuğun, geleneksel oyunlar aracılığı ile basketbol oynamaları ve bu sporu daha çok sevmeleri hedefleniyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Basketbol, Slovakya, Kültür, edirne, Eğitim, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne Basketbol Kulübü Slovakya'da - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

06:41 Güney Kore devlet başkanı tutuklandı Güney Kore devlet başkanı tutuklandı
22:59 Netanyahu pes etti: Gazze’de ateşkes artık an meselesi Netanyahu pes etti: Gazze'de ateşkes artık an meselesi
22:30 Bir gün önce taşındıkları evde annesini göğsünden bıçaklanmış halde buldu Bir gün önce taşındıkları evde annesini göğsünden bıçaklanmış halde buldu
21:39 Küle dönen Los Angeles’ı bekleyen yeni tehlike: Zehir karışmış olabilir Küle dönen Los Angeles'ı bekleyen yeni tehlike: Zehir karışmış olabilir
19:34 Rusya’dan PKK’ya dikkat çeken mesaj: Türkiye buna asla izin vermez Rusya'dan PKK'ya dikkat çeken mesaj: Türkiye buna asla izin vermez
09:27 Boş arazide ağzında cerrahi maske olan ceset bulundu Boş arazide ağzında cerrahi maske olan ceset bulundu
09:27 Sözleriyle gündem olan Mourinho’nun şimdi de oturuş şekline tepki yağıyor Sözleriyle gündem olan Mourinho'nun şimdi de oturuş şekline tepki yağıyor
09:20 AK Partili eski vekil erken seçim için tarih verdi AK Partili eski vekil erken seçim için tarih verdi
09:17 Fatih Terim’in takımında ayrılık Fatih Terim'in takımında ayrılık
08:57 Menzil Cemaati’nde taşlı sopalı inşaat kavgası Menzil Cemaati'nde taşlı sopalı inşaat kavgası
08:55 Trump açık açık uyardı: İsrail ve Hamas anlaşamazsa çok büyük sıkıntılar yaşanacak Trump açık açık uyardı: İsrail ve Hamas anlaşamazsa çok büyük sıkıntılar yaşanacak
08:42 Kostic’in pozisyonu penaltı mı değil mi Yorumcular 1 saniye bile düşünmeden görüş belirtti Kostic'in pozisyonu penaltı mı değil mi? Yorumcular 1 saniye bile düşünmeden görüş belirtti
08:06 Edirne ve Kırklareli’nde okullara kar tatili Edirne ve Kırklareli'nde okullara kar tatili
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2025 07:04:57. #1.11#
SON DAKİKA: Edirne Basketbol Kulübü Slovakya'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.