Edirne Belediye Başkanı 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Kutladı

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Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akın mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde, 102 yıl önce kazanılan büyük zaferin coşku ve gururla kutlandığını belirtti.

30 Ağustos Zaferi'nin, bağımsızlık aşkıyla yanıp tutuşan bir milletin, yokluk ve zorluklar içinde dahi nasıl bir destan yazabileceğinin en parlak örneği olduğunu ifade eden Akın, şunları kaydetti:

"30 Ağustos, esaret zincirlerini kırarak özgürlüğe ve bağımsızlığa giden yolda milletimizin attığı en büyük adımın simgesidir. Bu zafer, bağımsızlık uğruna canlarını feda eden kahramanlarımızın emsalsiz cesaretinin ve fedakarlığının bir nişanesidir. Bugün, ülkemizi işgalden kurtararak bağımsızlığına kavuşturan ecdadımızı minnetle anarken, bizlere bıraktıkları bu eşsiz mirasa sahip çıkmanın sorumluluğunu da derinden hissediyoruz. 30 Ağustos'un ışığında, özgürlüğümüzü ve bağımsızlığımızı koruma kararlılığımızı bir kez daha yineliyoruz.

Bu kutlu günde, Edirne'nin her köşesinden yükselen zafer coşkusunu yüreğimizde hissederken, atalarımızın bize emanet ettiği bu güzel şehri daha da ileriye taşımak için, bağımsızlığımızı, özgürlüğümüzü ve Cumhuriyetimizi sonsuza dek korumak ve yüceltmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatanımız için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Edirne'nin güçlü tarihi, bu büyük zaferin ışığında daha da parlayacaktır. Edirne'mizin meydanlarında, sokaklarında bu zaferin coşkusu ilelebet yaşayacak ve yaşatılacaktır. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun."

AK Parti İl Başkanı İba

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'nci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

30 Ağustos 1922'de Atatürk'ün başkumandanlığında kazanılan zaferin, onur ve gururunun yaşandığını ifade eden İba, şunları kaydetti:

"Büyük Taarruz zaferiyle bir kahramanlık destanı yazılmıştır. Biz de yürüttüğümüz mücadeleyle sonraki nesillerin önünde çok daha geniş, çok daha aydınlık bir ufuk açmanın gayreti içindeyiz. Gençlerimize 2053 ve 2071 vizyonlarını miras olarak bırakmak için gece gündüz çalışıyoruz.

Büyük Zafer'den aldığımız ilham ve cesaretle Türkiye'yi daha aydınlık bir geleceğe taşımak için mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu şanlı zaferimiz, aziz milletimizin tereddüt etmeksizin reddettiği, gücünü sınayanlara gerekli cevabı verdiği önemli dönüm noktalarından biridir. Bize düşen de şer odaklarına karşı bu aziz vatanı tarihimizden ve ecdadımızdan aldığımız ilhamla sonuna kadar korumaktır. Bu anlamlı zaferin 102. yıl dönümünde, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, kanlarıyla, canlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet, saygı ve minnetle anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun."

CHP İl Başkanı Taybıllı

CHP İl Başkanı Harika Taybıllı da mesajında 30 Ağustos zaferinin birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuyla yazılmış büyük bir destan olduğunu belirtti.

Ebedi Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde 30 Ağustos 1922'de zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'un, Türk milletini, özgürlüğe ve bağımsızlığa kavuşturan altın bir sayfa olduğunu dile getiren Taybıllı, "30 Ağustos günü, aziz milletimiz 'Ya istiklal ya ölüm' diyerek çıktığı yolda hedefine ulaşmış, bu topraklarda yaşayan insanların asla tutsak yaşamayacağını bütün dünyaya göstermiştir. Başta, Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, vatanı için mücadele veren kahramanlara şükranlarımı sunuyor, halkımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi İl Başkanı Tekin

Saadet Partisi İl Başkanı Sinan Tekin de mesajında, Türk milletinin azim ve fedakarlıkla verdiği istiklal mücadelesinin 30 Ağustos'ta zaferle sonuçlandığını belirtti.

Zaferin, içerisinde birçok önemli mana barındırdığını ifade eden Tekin, şunları kaydetti:

"Bunlardan en önemlisi bir milletin asıl gücünü oluşturan şeyin topundan tankından önce imanlı evlatlarının olduğu gerçeğidir. Manda ve himayeyi kabul etmeyen, tam bağımsızlık yolunda canını vermeyi göze alan milli mücadele kahramanlarımız, Anadolu'da devam ettirilmeye çalışılan Haçlı Seferini göğüslerindeki bu iman ile söndürmüşlerdir.

Umut ediyoruz ki gelecek nesillerimiz milli mücadeleyi ve 30 Ağustos zaferini bu şuur ile gerçek manada anlarlarsa coğrafyamız üzerindeki emperyalist planlar gerçekleştirilemeyecektir. Bu duygu ve düşüncelerle 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en kalbi duygularla kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi şükran ve minnetle anıyorum."

ETSO Başkanı Irmak

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Irmak da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Türk milletinin kararlılığı ve birliği ile neler başarabileceğinin en güçlü ve etkileyici örneğinin 30 Ağustos olduğunu ifade eden Irmak, şunları kaydetti:

"30 Ağustos Zafer Bayramı, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesindeki en şanlı zaferlerinden biri olarak tarih sahnesinde yerini almıştır. Bu kutlu zaferin yegane kaynağı, milletimizin vatanına, özgürlüğüne ve değerlerine duyduğu derin sevgi ve inançtır. Bizler de 30 Ağustos mirasını aynı sevgi, inanç ve bağlılık ile yaşatarak Cumhuriyetimizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğünü korumak ve daha aydınlık bir geleceğe ulaşmak için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerimle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, Türk milletinin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum."

ETB Başkanı Öztürk

Edirne Ticaret Borsası (ETB) Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk de mesajında, 30 Ağustos 1922'de kazanılan Büyük Zafer'in ardında Türk milletinin istiklal ve hürriyet aşkı ile kahraman Türk ordusunun cesaret ve fedakarlığının olduğunu belirtti.

Cumhuriyetin temellerinde yer alan yüksek ruh ve şuurun her daim canlı kalarak Türk milletinin yolunu aydınlatmaya devam edeceğini dile getiren Öztürk, "Tarihi şanlı zaferlerle dolu olan büyük Türk milletinin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en içten duygularımızla kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu zaferi bizlere armağan eden İstiklal Mücadelemizin bütün kahramanlarını rahmet ve şükranla anıyoruz." ifadelerini kullandı.