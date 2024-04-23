Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, makam koltuğunu çocuklara devretti

Güncel

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında makam koltuğunu çocuklara devretti.

Akın, 50. Yıl İlkokulu öğrenci ve idarecilerini makamında kabul etti.

Ziyarette Akın'ın makam koltuğuna temsili olarak 4'üncü sınıf öğrencisi Defne Ataçay oturdu.

Ataçay, park alanlarının çoğaltılmasını, kaldırımların genişletilmesini, yolu kapatmak suretiyle park yapan araçlarında sık sık denetlenmesini istedi.

Akın'da her zaman geleceğin teminatı çocuklara yatırım yaptıklarını, Edirne Belediyesi olarak çocukların yanında olduklarını söyledi.

Çocuklara ilişkin hazırladıkları projeleri yakın zamanda paylaşacaklarını anlatan Akın, ziyaretlerinden dolayı heyete teşekkür etti.