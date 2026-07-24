Edirne Belediye Başkanı Gencan’dan istifa açıklaması: "Yeni bir süreç var önümüzde. Değerlendirmelerimiz devam ediyor" - Son Dakika
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Edirne Belediye Başkanı Gencan’dan istifa açıklaması: "Yeni bir süreç var önümüzde. Değerlendirmelerimiz devam ediyor"

Edirne Belediye Başkanı Gencan’dan istifa açıklaması: "Yeni bir süreç var önümüzde. Değerlendirmelerimiz devam ediyor"
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Edirne Belediye Başkanı CHP'li Filiz Gencan, partideki istifalara ilişkin 'Yeni bir süreç var, önümüzdeki günlerde ortak kararımızı paylaşacağız' dedi. Kendisinin CHP'den ayrılacağı iddialarına da yanıt veren Gencan, önceliklerinin Edirne'ye hizmet olduğunu vurguladı.

Haber: Ergin YILDIZ

(EDİRNE) - Edirne Belediye Başkanı CHP'li Filiz Gencan, partide yaşanan istifalara ilişkin "Yeni bir süreç var önümüzde. Bu konudaki değerlendirmelerimiz de devam ediyor. Bugüne kadar yapmış olduklarımızla, konuştuklarımızla nerede durduğumuz çok net. Önümüzdeki günlerde Belediye Meclis üyelerimizle, belediye başkanlarımızla ortak kararımızı paylaşmış olacağız" dedi.

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, Manisa Milletvekili Özgür Özel'in YENİ Parti sürecini başlatmasının ardından CHP'de başlayan istifa sürecine ilişkin açıklamada bulundu.

Son günlerde değişik durumların yaşandığına dikkat çeken Gencan, "Benim durduğum yer, açıklamalar, bugüne kadar çok net, açık. Bugün bu Cumhuriyet Halk Partisi'ne yarın başka bir sivil toplum örgütüne, başka bir siyasi partiye her ne olursa olsun, hiçbir şekilde hukuksuz uygulamaların karşısında olduğumuzu, önce bir hukukçu sonra belediye başkanı olarak her zaman çok net bir şekilde ifade ettim" diye konuştu.

"BİZ HER ZAMAN ÖNCELİĞİMİZİ EDİRNE'YE HİZMET OLARAK BELİRLEDİK"

Kendisinin CHP'den ayrılacağı iddialarına değinen Gencan, önümüzdeki günlerde bu konuyla ilgili açıklama yapacağını belirterek, "Son zamanlarda, 'Oraya mı gidilecek, buraya mı gidilecek.' Kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Ben işimde, gücümdeyim. Her an beni sahada, çalışmalarımı görüyorsunuz. Önceliğimiz Edirne Belediyesi, önceliğimiz Edirne'ye hizmet. Önceliğimizi yitirmeden çalışmaya devam edeceğiz. Şehir ile ilgili aldığımız kararlarda, siyaseten aldığımız kararlarda her zaman meclis üyelerimizle, belediye başkanlarımızla ortak hareket ediyoruz. Yeni bir süreç var önümüzde. Bu konudaki değerlendirmelerimiz de devam ediyor. Bugüne kadar yapmış olduklarımızla, konuştuklarımızla nerede durduğumuz çok net. Hiçbir zaman Edirneli hemşehrilerimiz asla şüphe duymasınlar ki, her ne olursa olsun, siyaset ne kadar karışırsa karışsın her zaman önceliğimizi Edirne'ye hizmet olarak belirledik. Biz her zaman işimiz yapmaya devam ettik. Önümüzdeki günlerde Belediye Meclis üyelerimizle, belediye başkanlarımızla önümüzdeki günlerde ortak kararımızı paylaşmış olacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Edirne Belediye Başkanı Gencan’dan istifa açıklaması: 'Yeni bir süreç var önümüzde. Değerlendirmelerimiz devam ediyor' - Son Dakika

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