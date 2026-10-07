Edirne Belediye Başkanı Gencan, Kayalı Barajı'ndaki düşüşe dikkat çekip tasarruf istedi - Son Dakika
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Edirne Belediye Başkanı Gencan, Kayalı Barajı'ndaki düşüşe dikkat çekip tasarruf istedi

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Edirne Belediye Başkanı Gencan, Kayalı Barajı\'ndaki düşüşe dikkat çekip tasarruf istedi
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Edirne Belediye Meclisi'nin ekim ayı olağan toplantısında Başkan Filiz Gencan, Kayalı Barajı'ndaki doluluğun 80 milyon metreküpten 36 milyon metreküpe indiğini açıkladı. Gencan, su krizi ve su stresinin sürdüğünü belirterek Edirnelilerden tasarruf istedi.

Edirne Belediye Meclisi ekim ayı olağan toplantısı, Belediye Başkanı Filiz Gencan başkanlığında Atatürk Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Gencan, toplantıda yaptığı konuşmada, Edirne'nin en büyük meselesinin su krizi olduğunu söyledi.

Geçen yıl Edirne'nin kuraklık nedeniyle zor bir yıl geçirdiğini belirten Gencan, "Su krizi bu sorunların en başında gelen bizi en çok üzen şeydi ve en çok yoran konumuzdu." dedi.

Gencan, 1 Ekim itibarıyla su yılının başladığına da değindi.

Tüm Edirnelilere tasarruf çağrısında bulunan Gencan, şunları kaydetti:

"Evet geçen yıl iyi bir yağış aldık ancak şu anda Kayalı Barajı'nda 80 milyon metreküp olan doluluk oranımız 36 milyon metrekübe düşmüş vaziyette. Bununla ilgili hem Bakanlık hem Genel Müdürlük nezdinde hem de Valimizle bunu iyileştirmek, şehrimizin su krizini bir daha yaşamaması için neler yapmamız gerektiği noktasında çalışmalarımız devam ediyor. Bir taraftan Süloğlu Barajı için Bakanlığımıza ve Valimize teşekkür etmek istiyorum. Geçtiğimiz günlerde Ankara'da protokollerimizi de imzalayarak buranın da teslimini almış vaziyetteyiz."

Gencan, şehirdeki kuyu açma işlemlerinin sürdüğünü de dile getirdi.

Tüm vatandaşların suyu en tasarruflu şekilde kullanması gerektiğini belirten Gencan, hem bugünü hem de geleceği korumak adına herkesin duyarlı olması gerektiğini kaydetti.

Yağışlardan sonra su bolluğu yaşandığının ifade edildiğini anlatan Gencan, "Bu varmış gibi hissedildi ama hala su krizi su stresi yaşanıyor ve yaşanmaya da devam edecek. Bu konuda meclisimizle birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz ancak hemşehrilerimizden de tasarruflu olmalarını istiyoruz." şeklinde konuştu

Öte yandan taksi ve Edirne Toplu Ulaşım Sistemi (ETUS) zammı da oy birliğiyle kabul edildi.

Taksi minimum ücreti 185 liraya yükseldi.

ETUS indi bindi ücreti ise sistemin elektronik kartıyla 42 lira, kredi ve banka kartıyla 53 lira ile QR bilet ile 53 lira olarak belirlendi.

Kaynak: AA
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