Edirne Belediye Başkanı\'ndan Öğrencilere Yarının Tatil Mesajı

(EDİRNE) - Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, tüm öğrencilere keyifli bir tatil dönemi dileyerek, "Hem bir ablanız hem de teyzeniz olarak her zaman yanınızda olacağım. Bu ara tatil döneminde sizlerden ailelerinizle keyifli bir zaman geçirmenizi, eğlenmenizi ama eğitim hayatınıza yön verecek bilgilendirici aktivitelerden de uzak kalmamanızı, bol bol kitap okumanızı istiyorum" dedi.

Başkan Akın, 2024-2025 eğitim ve öğretim yılının ilk yarısının tamamlanması ve öğrencilerin yarıyıl tatiline girmesi dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Akın, öğrenciler, öğretmenler ve velilere seslendiği mesajda, şu ifadelere yer verdi:

"Kıymetli öğrencilerimiz; Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Hayatta en hakiki mürşit ilimdir fendir, ilim ve fenden başka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir' sözüyle gösterdiği yolda ilerleyen sizler, bu ülkenin geleceğisiniz. Bugün aldığınız karneler ve notlar ne olursa olsun, bu dönemde gösterdiğiniz çaba ve öğrendiğiniz her bilgi çok kıymetli. Önemli olan, öğrenme ve kendinizi geliştirme yolculuğunuzda daima azimle ilerlemeniz ve hayallerinizin peşinden koşmanızdır. Sizlerin mutluluğu, heyecanı ve başarıları bizler için en büyük gurur kaynağı. Eğitim hayatınızda ilk dönemi tamamladınız ve şimdi yarıyıl tatiline girdiniz. Hem bir ablanız hem de teyzeniz olarak her zaman yanınızda olacağım. Bu ara tatil döneminde sizlerden ailelerinizle keyifli bir zaman geçirmenizi, eğlenmenizi ama eğitim hayatınıza yön verecek bilgilendirici aktivitelerden de uzak kalmamanızı, bol bol kitap okumanızı istiyorum. Değerli öğretmenlerimiz, sizlerin fedakarlıkları, tecrübeleri ve bilgeliği sayesinde çocuklarımız, Atatürk'ün hedef gösterdiği çağdaş medeniyet yolunda ilerliyor. Emekleriniz için sizlere minnettarız. Kıymetli veliler, evlatlarınızın yanındaki destekleyici duruşunuz her zaman takdire şayan. Çocuklarımızın her adımında hep birlikte, onlara umut dolu bir gelecek sunmak için çabalıyoruz. Bizler her zaman sizlerin yanında olacağız. Edirne'mizi hep birlikte, herkesin mutlu olacağı sevgi dolu yarınlara taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."