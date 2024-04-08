Edirne Belediye Meclisi Nisan Ayı Toplantısı Gerçekleşti

Edirne Belediye Meclisinin nisan ayı olağan toplantısı gerçekleşti.
Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın başkanlığında Atatürk Kültür Merkezindeki toplantıda 22 gündem, 3 gündem dışı madde görüşülerek, karara bağlandı.
Kadın Aile Çocuk, Hukuk, Deprem ve Doğal Afet komisyonları kurulmasına karar verilen toplantıda, belediye başkanvekilleri, katipler ve komisyon üyeleri oylama yapılarak belirlendi.
Belediye Başkanı Akın da Milli Müdafaa Mükellefiyeti Komisyonu'na oybirliği ile seçildi.
Akın, meclis üyelerinin bayramını tebrik ettikten sonra rozetlerini taktı.
Havsa'da bayramlaşma töreni
Havsa ilçesinde bayramlaşma töreni gerçekleşti.
Havsa Belediyesi Kır Bahçesi'nde düzenlenen törende, Kaymakam İsmail Hakkı Batı, Belediye Başkanı Hüseyin Özden, daire amirleri, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri, belediye ve il genel meclisi üyeleri ile vatandaşlar bayramlaştı.
Törene katılanlara teşekkür eden Batı, mutlu ve huzurlu bayramlar diledi.
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Ordu'nun Ünye ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Yunusemre Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Semih Balaban başkanlığında yeni dönemin ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda birçok konu görüşüldü ve yeni meclis üyeleri belirlendi.
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