Edirne Belediye Meclisi Nisan Ayı Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika
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Edirne Belediye Meclisi Nisan Ayı Toplantısı Gerçekleşti

Edirne Belediye Meclisi Nisan Ayı Toplantısı Gerçekleşti

Edirne Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın başkanlığında toplandı. Toplantıda 22 gündem, 3 gündem dışı madde görüşülerek karara bağlandı. Kadın Aile Çocuk, Hukuk, Deprem ve Doğal Afet komisyonları kurulmasına karar verildi. Belediye Başkanı Akın, Milli Müdafaa Mükellefiyeti Komisyonu'na seçildi. Havsa ilçesinde bayramlaşma töreni düzenlendi.

08.04.2024 17:45
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Edirne Belediye Meclisinin nisan ayı olağan toplantısı gerçekleşti.

Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın başkanlığında Atatürk Kültür Merkezindeki toplantıda 22 gündem, 3 gündem dışı madde görüşülerek, karara bağlandı.

Kadın Aile Çocuk, Hukuk, Deprem ve Doğal Afet komisyonları kurulmasına karar verilen toplantıda, belediye başkanvekilleri, katipler ve komisyon üyeleri oylama yapılarak belirlendi.

Belediye Başkanı Akın da Milli Müdafaa Mükellefiyeti Komisyonu'na oybirliği ile seçildi.

Akın, meclis üyelerinin bayramını tebrik ettikten sonra rozetlerini taktı.

Havsa'da bayramlaşma töreni

Havsa ilçesinde bayramlaşma töreni gerçekleşti.

Havsa Belediyesi Kır Bahçesi'nde düzenlenen törende, Kaymakam İsmail Hakkı Batı, Belediye Başkanı Hüseyin Özden, daire amirleri, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri, belediye ve il genel meclisi üyeleri ile vatandaşlar bayramlaştı.

Törene katılanlara teşekkür eden Batı, mutlu ve huzurlu bayramlar diledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Edirne Belediye Meclisi Nisan Ayı Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika

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