Edirne Belediyesi Bütçesi Onaylandı

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Edirne Belediyesi bütçesi 4 milyar 892 milyon 673 bin lira olarak kabul edildi.

Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Atatürk Kültür Merkezi'ndeki toplantıda ekonomik koşulların yarattığı baskılara rağmen sürdürülebilir ve vatandaşları koruyacak bir bütçe oluşturmaya çalıştıklarını belirtti.

Belediyenin mali yapısını daha şeffaf ve adil bir şekilde düzenlemek için iç denetim mekanizmalarını güçlendirdiklerini ve Teftiş Kurulu Müdürlüğünü kurmak için onay beklediklerini ifade eden Akın, belediye olarak gelir artırıcı kaynaklar konusunda da çok ciddi çalışmalar içinde olduklarını, bunu gerçekleştirmeyi umduklarını da belirtti.

İç kaynaklarla düzenledikleri Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü anma programı sonrası Edirneliler 'den güzel dönüşler aldıklarının altını çizen Akın, Edirne'nin kurtuluş günü etkinliklerine de vatandaşları davet etti.

Akın, ayrıca kayyım atamalarını bir hukukçu olarak kabul etmediğini de ifade etti.

Mecliste, Edirne Belediyesi 2025 Mali Yılı Gelir Gider Bütçesi 4 milyar 892 milyon 673 bin lira olarak oy birliği ile kabul edildi.