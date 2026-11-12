Edirne Belediyesi çalışanlarına City Plus'a entegre Mevzuat Takip Programı anlatıldı - Son Dakika
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Edirne Belediyesi çalışanlarına City Plus'a entegre Mevzuat Takip Programı anlatıldı

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Edirne Belediyesi çalışanlarına City Plus\'a entegre Mevzuat Takip Programı anlatıldı
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Edirne Belediyesi personeline, City Plus'a entegre Mevzuat Takip Programı'nın etkin kullanımı için eğitim verildi. Eğitimde güncel mevzuat değişiklikleri ile Kamu İhale Kurumu ve Sayıştay kararları anlatıldı; mesleki gelişim eğitimlerinin sürdürüleceği belirtildi.

Edirne Belediyesi personeline, mevzuat değişikliklerinin takip edilmesi ve kurumsal işleyişin güçlendirilmesi amacıyla eğitim verildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, mevcut Yönetim Bilgi Sistemi'ne (City Plus) entegre edilen Mevzuat Takip Programı'nın etkin kullanımına yönelik eğitim, Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Eğitimde personele, güncel mevzuat değişiklikleri, Kamu İhale Kurumu ve Sayıştay kararları ile programın sunduğu bilgi kaynakları ve kullanım özellikleri anlatıldı.

Açıklamada, hizmet kalitesinin artırılması ve kurumsal süreçlerin daha verimli yürütülmesi amacıyla personelin mesleki gelişimine yönelik eğitimlerin sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Edirne Belediyesi çalışanlarına City Plus'a entegre Mevzuat Takip Programı anlatıldı - Son Dakika
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