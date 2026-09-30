Edirne Belediyesi zabıtası kaldırım işgalini denetledi, esnafa uyarı yapıldı

Edirne Belediyesi zabıtası kaldırım işgalini denetledi, esnafa uyarı yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne Belediyesi zabıta ekipleri kent merkezinde kaldırım işgallerine yönelik denetim yaptı. Yaya geçişini engelleyen kullanımların kontrol edildiği denetimlerde esnafa bilgilendirme ve uyarı yapıldı, denetimlerin süreceği belirtildi.
Edirne Belediyesi zabıta ekiplerince kent merkezinde kaldırım işgallerine yönelik denetim gerçekleştirildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkan Yardımcısı Savaş Çerkez, Zabıta Müdürü Önder Örnek ve zabıta ekipleri denetimlere katıldı.
Denetimlerde yaya geçişini engelleyen kullanımlar kontrol edildi, esnafa gerekli bilgilendirme ve uyarılar yapıldı.
Kaldırımların yayalar tarafından güvenli ve rahat şekilde kullanılabilmesi amacıyla denetimlerin devam edeceği belirtildi.
Kaynak: AA
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