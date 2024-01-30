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Edirne'de 1 Ton Kaçak Kum Midyesine El Konuldu - Son Dakika
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Edirne'de 1 Ton Kaçak Kum Midyesine El Konuldu

Edirne Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda, kaçakçılık ve dolandırıcılık olaylarının engellenmesi amacıyla durdurulan bir araçta yapılan aramada 65 çuvalda 1 ton kum midyesine el konuldu. Ele geçirilen midyeler, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edilerek denize bırakıldı. Olayla ilgili araç sürücüsü hakkında adli işlem başlatıldı.

Edirne\'de 1 Ton Kaçak Kum Midyesine El Konuldu
30.01.2024 - 12:19,
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Edirne'de toplanması ve satışı yasak olan 1 ton kum midyesine el konuldu.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılık ve dolandırıcılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yaptı. Aramada 65 çuvalda 1 ton kum midyesi ele geçirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen midyeler denize bırakıldı.

Olayla ilgili araç sürücüsü hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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