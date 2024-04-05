Edirne\'de 11 yasa dışı göçmen yakalandı

Edirne'de Çeltik Ekimi Öncesi Hazırlıklar Başladı

Edirne, Türkiye'nin en önemli çeltik üretim merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor. Çiftçiler, çeltik ekimi öncesi hazırlıklara başladı. Çiftçiler, çeltik tavası adı verilen alanları hazırlamak için çalışmalara başladı. Toprağı sürerek, tohum yatağını hazırlayan çiftçiler, tırmık ve merdane gibi tarım aletlerini kullanarak ekim öncesi hazırlıklarını tamamlıyor. Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, çiftçilerin zorlu çeltik mesaisinin başladığını belirtti ve umutlu olduklarını ifade etti. Geçen yıl Edirne'de 445 bin 527 dekarlık alanda 367 bin 352 ton çeltik üretildi ve Türkiye'deki üretimin yüzde 41'i Edirne'den sağlandı.