Edirne\'de 11 yasa dışı göçmen yakalandı

Edirne'de, yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 11 yabancı uyruklu yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimler kapsamında merkeze bağlı Uzgaç köyündeki devriye faaliyetinde Fas uyruklu 2 şüpheliyi yakaladı. Kent merkezindeki denetimlerde de Suriye uyruklu 9 şüpheli yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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SANKO Okulları öğrencileri, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Okullar Arası Okçuluk İl Yarışları'nda 10 derece elde ederek önemli başarıya imza attı. Yarışlarda, SANKO Okulları öğrencileri çeşitli kategorilerde il birinciliği, ikinciliği, üçüncülüğü ve dördüncülüğü kazandı. SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, öğrencilerini kutlayarak, Türkiye şampiyonasında başarılar diledi.
Edirne, Türkiye'nin en önemli çeltik üretim merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor. Çiftçiler, çeltik ekimi öncesi hazırlıklara başladı. Çiftçiler, çeltik tavası adı verilen alanları hazırlamak için çalışmalara başladı. Toprağı sürerek, tohum yatağını hazırlayan çiftçiler, tırmık ve merdane gibi tarım aletlerini kullanarak ekim öncesi hazırlıklarını tamamlıyor. Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, çiftçilerin zorlu çeltik mesaisinin başladığını belirtti ve umutlu olduklarını ifade etti. Geçen yıl Edirne'de 445 bin 527 dekarlık alanda 367 bin 352 ton çeltik üretildi ve Türkiye'deki üretimin yüzde 41'i Edirne'den sağlandı.
Dolar 31,9380 liradan, euro ise 34,5730 liradan güne başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da dolar 31,9380 liradan, euro ise 34,5730 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 31,88 liradan, euro ise 34,77 liradan satılmıştı.
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