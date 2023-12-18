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Edirne'de 1209 kaçak göçmen ve 35 organizatör yakalandı - Son Dakika
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Edirne'de 1209 kaçak göçmen ve 35 organizatör yakalandı

Edirne'de son 1 ayda düzenlenen operasyonlarda Jandarma tarafından yapılan hava destekli operasyonlarda 1209 kaçak göçmen ile 35 organizatör yakalandı. Kaçak göçmenler Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilirken, organizatörler adli makamlara sevk edildi.

Edirne\'de 1209 kaçak göçmen ve 35 organizatör yakalandı
18.12.2023 - 11:48,
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EDİRNE'de son 1 ayda düzenlenen operasyonlarda 1209 kaçak göçmen ile 35 organizatör şüphelisi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı istihbarat, terörle mücadele, kaçakçılık, JASAT, asayiş ve komando timlerince düzenlenen hava destekli operasyonlarda şüpheli 27 araç, durduruldu. Bu araçlarda 1209 kaçak göçmen ile 35 organizatör yakalandı. Kaçak göçmenler Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilirken, 27 araç yediemin otoparkına çekildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 35 organizatör şüphelisi, adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: DHA
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Edirne, JASAT, Son Dakika

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