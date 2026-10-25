Edirne\'de 133 yıllık binada 1. Murat Anadolu Lisesi öğrencileri eğitim görüyor

Edirne'deki 1. Murat Anadolu Lisesinin öğrencileri, kentin tarihine tanıklık eden binada eğitimlerini sürdürüyor.

Anadolu Ajansının (AA) "Asırlık Mektepler" dosyasının bu bölümünde, 1893 yılında inşa edilen, Balkan Savaşları sırasında hastane olarak kullanılan ve sonraki yıllarda farklı amaçlarla hizmet veren tarihi binada eğitim faaliyetlerini sürdüren 1. Murat Anadolu Lisesinin geçmişi ve eğitim serüveni anlatıldı.

Kaleiçi semtindeki okul binası, 1893 yılında Polonyalılar tarafından "Pulak Okulu" olarak inşa edildi.

1912'ye kadar Polonya azınlık okulu olarak kullanılan yapı, 1912-1913 Balkan Savaşları sırasında hastaneye dönüştürüldü.

Savaşın ardından yeniden okul olarak kullanılan tarihi bina, 1915'te Kız Öğretmen Okuluna dönüştürüldü ve 1918'e kadar bu amaçla hizmet verdi.

Daha sonraki yıllarda yeniden azınlık okulu ve papaz mektebi olarak kullanılan yapı, 1927'de Tekel Bakanlığı tarafından satın alınarak tütün deposuna dönüştürüldü.

Tarihi binanın eğitimle bağı, 1958'de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından satın alınmasıyla yeniden kuruldu. Bu tarihten 1973'e kadar Erkek İlköğretmen Okulu olarak kullanılan bina, 1973-1974 eğitim öğretim yılında 1. Murat Ortaokuluna tahsis edildi.

Tarihi yapı, 1984-1985 eğitim öğretim yılından itibaren ise 1. Murat Lisesine ev sahipliği yapmaya başladı.

Tarihin içinde ders yapıyorlar

Bir asrı aşan geçmişi boyunca savaşlara ve Edirne'nin sosyal hayatındaki değişimlere tanıklık eden bina, bugün de eğitim işlevini sürdürüyor.

Tarihi yapının koridorlarından geçerek sınıflarına ulaşan öğrenciler bir dönem hastane, tütün deposu, azınlık okulu ve öğretmen okulu olarak kullanılan mekanlarda geleceğe hazırlanıyor.

29 dersliği bulunan okulda, eğitim faaliyetlerinin yanı sıra öğrencilerin yararlanabileceği konferans salonu, çok amaçlı salonlar, kimya laboratuvarları, spor alanları, bilişim teknolojileri sınıfı, kütüphane ve kantin de bulunuyor.

Tarihi yapının korunarak gelecek kuşaklara aktarılmasına yönelik çalışmalar da yürütüldü.

Edirne Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce tarihi eğitim yapıları arasında değerlendirilen binada, geçmiş yıllarda bakım ve onarım çalışmaları yapıldı.

Böylece 19. yüzyılın sonlarında inşa edilen yapı, değişen eğitim şartlarına uyarlanarak öğrencilerin kullanımına sunulmaya devam ediyor.

Kaleiçi'nin tarihi dokusunun önemli parçalarından biri olan 1. Murat Anadolu Lisesi binası, 133 yıllık geçmişinin izlerini taşırken öğrencilerin günlük yaşamıyla tarih ve eğitimi aynı çatı altında buluşturuyor.

1.? ?Murat Anadolu Lisesi Müdürü Yakup Öz, AA muhabirine, Edirne'nin Osmanlı'ya 92 yıl başkentlik yapmış bir şehir olduğunu söyledi.

Kentin adeta açık hava müzesi konumunda olduğunu belirten Öz, "İlimizde tarihi eserlerimizin sayısı oldukça fazla. Bunlardan bir tanesi de 1. Murat Anadolu Lisesidir." dedi.

Öz, tarihi geçmişe sahip binanın 2009-2010 eğitim öğretim yılından itibaren 1. Murat Anadolu Lisesi olarak hizmet vermeye devam ettiğini belirtti.

Lisede 31 öğretmen ve 2 idarecinin görev yaptığını ifade eden Öz, 11 sınıfta 192 öğrencinin eğitim gördüğünü kaydetti.

Yakup Öz, son üniversite sınavına okuldan 25 öğrencinin girdiğini anlatarak şöyle devam etti:

"Bu öğrencilerden 10'u üniversiteye yerleşti. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ve Ondokuz Mayıs Üniversitesinin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesindeki bölümleri kazanan öğrencilerimiz var ayrıca akademik çalışmaların yanında sosyal, sanatsal ve kültürel alanlardaki çalışmalarımız da devam ediyor."

?"Tarihi binanın ömrünü 100 yıl uzattı"

Lisede 2023-2024 eğitim öğretim yılında göreve başladığını ifade eden Öz, "Gerçekten geldiğimde tarihi bina terk edilmek üzere bir haldeydi. Sayın Valimiz Yunus Sezer elini buraya uzattı ve gerçekten okulumuzu ihya etti. Okulumuzu tekrar hayata döndürdü. Tarihi binanın ömrünü 100 yıl uzattı. Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan ve Edirne Milli Eğitim Müdürlüğüne de desteklerinden dolayı teşekkür ederim." diye konuştu.

Öz, 1361'de Edirne'yi fetheden 1. Murat'ın isminin okula verilmesinin de kendileri için tarihi bir gurur olduğunu dile getirdi.

Tarihi bir binada görev yapmaktan mutluluk duyduğunu anlatan Öz, şöyle devam etti:

"Sadece 1. Murat Anadolu Lisesi değil, ilimizde çok güzel tarihi, asırlık binalar var. Bunların her birini gördüğüm zaman çok mutlu oluyorum ve seviniyorum. Son yıllarda bunların Edirne Valimiz Yunus Sezer tarafından tekrar ayağa kaldırılması, Edirne'yi çok ileri yerlere getirecek."

Öz, öte yandan Batı Trakya Türklerinin mücadelesini dünyaya duyuran Dr. Sadık Ahmet'in hayat hikayesinin anlatıldığı filmin bir bölümünün okulda çekildiğini söyledi.