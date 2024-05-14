Edirne'de 14 Mayıs Eczacılık Günü Töreni Düzenlendi - Son Dakika
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Edirne'de 14 Mayıs Eczacılık Günü Töreni Düzenlendi

Edirne\'de 14 Mayıs Eczacılık Günü Töreni Düzenlendi

Edirne'de 14 Mayıs Eczacılık Günü dolayısıyla Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi. Eczacılar, sağlık danışmanı olarak milyonlarca hastanın sağlığını koruyarak yaşam kalitesini arttırıyor. Eczacılar, ilaç ve sağlık ürünlerine erişimde güvenin simgesi olarak hizmet sunmaya devam ediyor. Törene Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı, akademisyenler, öğrenciler ve eczacılar katıldı.

14.05.2024 12:15
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Edirne'de 14 Mayıs Eczacılık Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende 39. Bölge Edirne Eczacı Odası Başkanı Gürkan Kılıçcıgil anıta çelenk bıraktı.

Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Kılıçcıgil törende yaptığı konuşmada, en yakın ve en kolay ulaşılabilen sağlık danışmanı olan eczacıların özenli çalışması sayesinde milyonlarca hastanın sağlığının korunarak yaşam kalitesinin arttığını söyledi.

Eczacıların, ilaca ve sağlığa ilişkin diğer ürünlere erişimde güvenin ve güvencenin simgesi olduğunu belirten Kılıçcıgil, "185 yıldır bu bilinçle her türlü koşulda hizmet sunan eczacılar, bundan sonra da bu güvene layık olarak halkımıza hizmet sunmaya devam edecektir. Bilimsel eczacılığın 185'inci yıl dönümünde bütün meslektaşlarımızın 14 Mayıs Bilimsel Eczacılık Günü'nü kutluyorum." dedi.

Törene Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülay Şeren, akademisyenler, öğrenciler ve eczacılar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Edirne'de 14 Mayıs Eczacılık Günü Töreni Düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne'de 14 Mayıs Eczacılık Günü Töreni Düzenlendi - Son Dakika
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