Edirne'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Sergisi Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Edirne'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Sergisi Açıldı

Edirne\'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Sergisi Açıldı

Edirne'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Anadolu Ajansının (AA) fotoğraflarının yer aldığı serginin açılışı yapıldı.

15.07.2024 18:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Anadolu Ajansının (AA) fotoğraflarının yer aldığı serginin açılışı yapıldı.

Edirne 15 Temmuz Demokratik Gençlik Derneğinin organizasyonuyla kentteki bir alışveriş merkezinde açılan sergide, 25 fotoğraf izlenime sunuldu.

Sergiyi gezen Edirne Valisi Yunus Sezer, fotoğrafları tek tek inceledi.

Sezer, 15 Temmuz darbe girişiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesi ve milletin kahramanlığı sayesinde çok kısa sürede başarıyla püskürtüldüğünü söyledi.

Sezer, sergi dolayısıyla Edirne 15 Temmuz Demokratik Gençlik Derneği Başkanı Veysel Güner'e teşekkür etti.

Serginin açılışına, 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Nuri Kaplan, İletişim Başkanlığı Edirne Bölge Müdürü Mehmed Zahid Talha Arar, Anadolu Ajansı Edirne Bölge Müdürü Salih Baran, Meteoroloji Edirne İl Müdürü Adem Altıntaş, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Engin Makak, Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Günşen, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Başkanı Aydın Bildiş katıldı.

Güner, AA muhabirine, kalkışmanın üzerinden 8 yıl geçtiğini belirterek, "O gece demokrasimize, seçilmiş Cumhurbaşkanı'mıza, milletimize, bayrağımıza, vatanımıza sahip çıkmaya çalıştık. Bu konuda en önemli unsurlardan biri yazılı ve görsel basındı. Anadolu Ajansı muhabirleri o gece birbirinden güzide fotoğraflar çekti. O gecenin anısını, diri kalmamız gereken noktaları hep birlikte hatırlamak adına sergimizi açtık." dedi.

Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, Demokrasi, 15 Temmuz, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Sergisi Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:03 Esed’den “normalleşme“ yanıtı: Türk askerlerinin Suriye’den çekilmesi gündeme gelirse Erdoğan’la görüşürüm Esed'den "normalleşme" yanıtı: Türk askerlerinin Suriye'den çekilmesi gündeme gelirse Erdoğan'la görüşürüm
16:39 İzmir’in Çeşme ilçesindeki orman yangınında 3 kişi hayatını kaybetti İzmir'in Çeşme ilçesindeki orman yangınında 3 kişi hayatını kaybetti
15:48 Emekliye ne kadar ek zam yapılacak Rakam bu akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önüne gidiyor Emekliye ne kadar ek zam yapılacak? Rakam bu akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne gidiyor
14:10 Kim bu kadın Trump’a yönelik saldırı anında tavırlarıyla dikkat çekti Kim bu kadın? Trump'a yönelik saldırı anında tavırlarıyla dikkat çekti
11:23 8 yıl geçse de izleri hala duruyor Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın FETÖ’cü askerler tarafından basılan odasından çok özel görüntüler 8 yıl geçse de izleri hala duruyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın FETÖ'cü askerler tarafından basılan odasından çok özel görüntüler
18:31 Milyonlar uçup gitti Tete, Galatasaray’ı dev gelirden etti Milyonlar uçup gitti! Tete, Galatasaray'ı dev gelirden etti
17:37 Adrien Rabiot’un Galatasaray’dan istediği maaş ortaya çıktı Adrien Rabiot'un Galatasaray'dan istediği maaş ortaya çıktı
17:02 Yıllar sonra açıkladı Jose Mourinho’dan herkesi şaşırtan itiraf Yıllar sonra açıkladı! Jose Mourinho'dan herkesi şaşırtan itiraf
16:27 Prens William’ın Euro 2024 final maçı sonrası hakaret ettiği ortaya çıktı Prens William'ın Euro 2024 final maçı sonrası hakaret ettiği ortaya çıktı
16:09 EURO 2024’te eleştiri yağmuruna tutulmuştu Juventus’tan Kenan Yıldız için tarihi karar EURO 2024'te eleştiri yağmuruna tutulmuştu! Juventus'tan Kenan Yıldız için tarihi karar
16:08 Bomba iddia: Oyuncu Rabia Soytürk ihanete uğradı Bomba iddia: Oyuncu Rabia Soytürk ihanete uğradı
15:55 Taraftarların gözü kulağı bu haberdeydi Fenerbahçe 3 transferi birden açıklayacak Taraftarların gözü kulağı bu haberdeydi! Fenerbahçe 3 transferi birden açıklayacak
15:37 Ünlü oyuncu Burcu Biricik anne oldu Ünlü oyuncu Burcu Biricik anne oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2024 19:05:04. #1.12#
SON DAKİKA: Edirne'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Sergisi Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement