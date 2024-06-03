Edirne'de 19 yabancı uyruklu yasa dışı yollarla yakalandı - Son Dakika
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Edirne'de 19 yabancı uyruklu yasa dışı yollarla yakalandı

Edirne\'de 19 yabancı uyruklu yasa dışı yollarla yakalandı

Edirne'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, Suriye ve Afganistan uyruklu 19 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan yabancı uyruklular, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

03.06.2024 10:39
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Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 19 yabancı uyruklu yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrollerini sürdürüyor.

Ekipler, merkeze bağlı Doyran köyü ve Havsa ilçesine bağlı Söğütlüdere köyünde yaptığı denetimlerde, Suriye ve Afganistan uyruklu 19 düzensiz göçmen yakaladı.

Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA

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