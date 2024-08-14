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Edirne'de 21 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimler kapsamında Meriç, Havsa ve Hasköy ilçelerinde yaptıkları kontrollerde Pakistan, Irak ve Suriye uyruklu 21 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.