Edirne'de yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdiği belirlenen 21 yabancı uyruklu yakalandı.
Güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kent genelindeki denetim ve kontrollerini sürdürdü.
Ekipler, yaptıkları çalışmalarda Afganistan ve Pakistan uyruklu 21 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Edirne'de 21 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika
