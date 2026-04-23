Edirne'de 23 Nisan Kutlaması - Son Dakika
Edirne'de 23 Nisan Kutlaması

Edirne\'de 23 Nisan Kutlaması
23.04.2026 08:37
Uzunköprü Bakım Rehabilitasyon Merkezi'nde 23 Nisan etkinliği, çocuklar ve özel gereksinimli bireylerle kutlandı.

Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Uzunköprü Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğünde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Etkinlikler kapsamında, Ergene İlkokulu anasınıfı öğrencileri rehabilitasyon merkezindeki özel gereksinimli bireyleri ziyaret etti.

Merkez sakinleri için hazırladıkları gösterileri sergileyen minik öğrenciler, sergiledikleri performansla büyük beğeni topladı.,

Programda özel gereksinimli bireyler ile öğrenciler, çeşitli aktiviteler eşliğinde bir araya gelerek bayram sevincini ortaklaşa yaşadı.

Program, çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'de 23 Nisan Kutlaması - Son Dakika

SON DAKİKA: Edirne'de 23 Nisan Kutlaması - Son Dakika
