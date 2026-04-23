Edirne\'de 23 Nisan Kutlaması

Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Uzunköprü Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğünde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Etkinlikler kapsamında, Ergene İlkokulu anasınıfı öğrencileri rehabilitasyon merkezindeki özel gereksinimli bireyleri ziyaret etti.

Merkez sakinleri için hazırladıkları gösterileri sergileyen minik öğrenciler, sergiledikleri performansla büyük beğeni topladı.,

Programda özel gereksinimli bireyler ile öğrenciler, çeşitli aktiviteler eşliğinde bir araya gelerek bayram sevincini ortaklaşa yaşadı.

Program, çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.