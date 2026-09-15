Edirne\'de 250 öğrenci Gazze\'deki akranları için uçurtma uçurdu

Edirne'de Gazze'de yaşananlara ve dünyanın farklı bölgelerinde çocukların karşı karşıya kaldığı sorunlara dikkati çekmek amacıyla "Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın" etkinliği düzenlendi.

Yeni eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla gerçekleştirilen etkinliğe 10 okuldan 250 öğrenci, aileleri ve öğretmenleri katıldı.

Çocuklar, aileleri ve öğretmenleriyle hazırladıkları uçurtmaları gökyüzüne bıraktı.

Türk ve Filistin bayraklarının renklerinde uçurtmaların gökyüzünde süzüldüğü etkinlikte çocuklar büyük sevinç yaşadı.

Etkinlikte, "Çocuklar Oyun Oynamalıdır", "Çocuklar Güven İçinde Büyümelidir", "Eğitim Her Çocuğun Hakkıdır" ve "Hiçbir Çocuk Geride Bırakılmamalıdır" mesajları verildi.

Edirne Vali Yardımcısı Güher Sinem Büyüknalçacı, etkinlikte yaptığı konuşmada, Gazze'de acı çeken ve hayatını kaybeden çocukları hatırlamak amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Etkinliğe 250 çocuğun katıldığını belirten Büyüknalçacı, çocukların uçurtmalarını kardeşlik mesajı vermek amacıyla gökyüzüne bıraktığını ifade etti.

Çocukların Gazze'deki yaşıtlarının yanında olduklarını duyurmak istediklerini dile getiren Büyüknalçacı, "Çocuklarımız Gazze'deki çocuklarla empati kurdu. Onların yanında olduklarını bu etkinlikle göstermek ve kardeşlik mesajlarını gökyüzüne taşımak istediler. Hepsine çok teşekkür ediyorum." dedi.

Programa, Edirne İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ayşe Sarı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak, öğretmenler ve veliler katıldı.