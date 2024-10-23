Edirne'de 29 Ekim Konseri Coşkusu - Son Dakika
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Edirne'de 29 Ekim Konseri Coşkusu

Edirne\'de 29 Ekim Konseri Coşkusu

Edirne'de Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bando konseri düzenlendi, çocuklar şeflik yaptı.

23.10.2024 18:38
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EDİRNE'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Çorlu 5'inci Kolordu Bölge Bando Komutanlığı ekipleri tarafından konser verildi. 100. Yıl Marşı, Plevne Türküsü, Vatan Marşı gibi eserlerin çalındığı konserde, küçük çocuklar da bandoya şeflik yaparak şarkılara eşlik etti.

Edirne'de trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Çorlu 5'inci Kolordu Bölge Bando Komutanlığı ekiplerince Yarbay Mevlüt Belyurt yönetiminde konser düzenlendi. Konser, bando takımının vatandaşları, selamlaması ile başladı. Konserde; 100. Yıl Marşı, Plevne Türküsü, Vatan Marşı, Memleketim, Sakarya Marşı, Anafartalar Marşı, Bu Bayrak, Trakya Marşı gibi eserler söylendi. Garnizon Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu'nun da izlediği konsere, çok sayıda vatandaş ilgi gösterdi. Konserde, çocuk izleyiciler de bando şefi Yarbay Mevlüt Belyurt'un daveti ile şeflik yaptı. Çocuklar, 100. Yıl Marşı'nda bandoya bir yandan şeflik yapıp, bir yandan da şarkıyı söyledi. Şarkılara vatandaşlar da alkışlarla eşlik etti. Konserde sonunda bando, vatandaşlardan yoğun alkış aldı.

Haber – Kamera: Umut IŞIK/ EDİRNE,

Kaynak: DHA

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