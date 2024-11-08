Edirne'de çeşitli suçlardan aranan 3 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 3 kişiyi tespit etti.
Aranan kişiler arasında "kasten yaralama", "kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak" ve "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçlarından 23 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari hükümlü de yakalandı.
İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 3 kişi tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Edirne'de 3 Aranan Suçlu Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?