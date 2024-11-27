Edirne'de 3 FETÖ Şüphelisi Tutuklandı

Edirne'de, Yunanistan'a kaçarken yakalanan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı.
Meriç ilçesi yakınlarında dün 1. derece askeri yasak bölgede gözaltına alınan zanlılar M.D, E.G. ve M.G'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen 3 FETÖ şüphelisi, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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