Edirne'de 3 FETÖ Şüphelisi ve Taksi Sürücüsü Tutuklandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştıkları belirlenen 3 FETÖ şüphelisi ile taksi sürücüsü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Keşan Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, yurt dışına yasa dışı geçiş hazırlığında olan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda ilçe girişinde durdurulan takside yapılan kontrolde, FETÖ üyeliği suçundan arandıkları belirlenen F.K, M.Y. ve R.Y. ile taksi sürücüsü L.Ç. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.